首都住宅建设规模扩增明显

哈通社阿斯塔纳10月19日电 根据阿斯塔纳市统计部门消息，首都居民住宅楼建设规模扩增明显。

2016年1月至9月，首都为居民住宅楼建设吸引的投资总量达990.814亿坚戈，相当于2015年同期的101.1%。



在总体投资总量中，住房建设项目投资占比达18.3%。



在所有的住房建设项目当中，截至目前已有14903套住房交付使用，总面积1644497平方米，相比去年同期高出29%。



私人业主共完成住宅建设124791平方米，相比去年同期高出3.8%。



在所有完工并投入使用的住宅当中，私人住宅建设占比达7.6%。2015年同期这一数据为2.6%。



数据显示，2016年1至9月，首都市区范围内每平方米建设费用平均耗资为12.89万坚戈。



私人住宅建设中，每平米平均耗资为10.52万坚戈。



此外，非住宅建筑项目也有增加。



统计数据显示，2016年1-9月，首都各类机构和团体共完成总价值3997.755亿坚戈不动产建设项目。其中54.6%属于私人机构，45.3%属于外资机构，0.1%属于国有机构。（编译：木合塔尔·木拉提）