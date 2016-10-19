世界跑酷冠军在阿斯塔纳

哈通社阿斯塔纳10月19日电 世界自由奔跑和跑酷冠军瑞安•道尔于14-16日访问了我国首都阿斯塔纳。

期间，这位冠军对哈萨克斯坦文化和体育发展作出了高度评价。



瑞安说："我是第一次来哈萨克斯坦，对阿斯塔纳的发展速度感到十分惊讶。据我得到的消息，20年前阿斯塔纳并没有这么多美丽的建筑。"







在阿斯塔纳停留的三日期间，瑞安同许多哈萨克斯坦本土跑酷家相识，与他们分享了跑酷方面的经验，并为自己的《Astana Energy》项目收集了大量素材。



跑酷冠军瑞安•道尔希望通过《Astana Energy》拍摄项目，向全世界以自己的视角展现现代化的、充满魅力的哈萨克斯坦首都--阿斯塔纳。







这项计划得到了阿斯塔纳市政府、阿斯塔纳会展局有限责任公司以及阿斯塔纳世博会运营公司的全力支持。



瑞安于1984在英国利物浦出生，是第一位世界自由奔跑冠军。他曾参加过MTV终极跑酷竞赛（MTVs Ultimate Parkour Challenge）节目，主演过自由奔跑（Freerunner）电影，去过泰姬陵、斗兽场、马丘比丘等等世界著名景点拍下跑酷记录。（编辑：木合塔尔·木拉提）







