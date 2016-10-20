中国成都举办“中国-中亚合作论坛” 驻华大使努雷舍夫致辞

哈通社阿斯塔纳10月20日电 当地时间10月19日9时30分，由中国外交部和四川省省政府主办的第四届中国-中亚合作论坛在中国城市成都开幕。

出席论坛的哈萨克斯坦驻华大使努雷舍夫、吉尔吉斯斯坦第一副总理阿布尔加济耶夫、乌兹别克斯坦副总理罗祖库洛夫、土库曼斯坦经济发展部副部长卡卡扎诺夫、塔吉克斯坦驻华大使达夫拉特佐达，分别作为中亚五国代表团团长致辞。上海合作组织副秘书长伊曼多索夫宣读了秘书长阿利莫夫致论坛的贺信。副省长朱鹤新主持开幕式。



努雷舍夫大使在致辞时说，四川与中亚各国在地理位置上非常临近，如果能通过国际铁路货运将中亚各国和成都联系在一起，将极大的促进中国与中亚各国的合作发展。

他表示，目前，中亚各国都在加快发展步伐，与中国的合作有助于各方的安全稳定和发展，各方应当携手重建伟大的丝绸之路。



哈萨克斯坦是丝绸之路进入中亚后沿线首个国家，目前正在落实一个规划至2020年的交通发展计划，预计投资400亿美元。

近年来，哈中两国领导人的互访互动，为双方推动区域产能发展、过境运输、能源发展、文化艺术方面产生了积极作用。



中国连接哈萨克斯坦的铁路是现代丝绸之路的重要部分。



此外，哈方对哈中连云港集装箱码头寄予厚望，每年通过这个码头出口到亚太市场的货物已超过50万箱。



中哈两国还将继续在汽车制造、化工、冶金、能源、交通、数字科技等方面展开深入合作，计划投资超过260亿美元的项目。（编辑：木合塔尔·木拉提）