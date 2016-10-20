姚培生：哈萨克斯坦在纳扎尔巴耶夫总统带领下必将走出经济困境

哈通社阿斯塔纳10月20日电 来自世界各国的政治家和社会学家20日在阿斯塔纳举行了主题为"哈萨克斯坦独立25周年成就与前景"的国际论坛。

中国驻哈萨克斯坦前任大使、外交部特使姚培生表示，哈萨克斯坦在纳扎尔巴耶夫总统带领下必将走出目前的经济困境。



姚培生说，在当前世界经济复苏乏力的背景下，各国经济都存在着一定困难。但在具有丰富领导经验的纳扎尔巴耶夫总统的领导下，哈萨克斯坦必将走出经济困境。哈萨克斯坦人民有着知难而进、自强不息的优良传统，也富有在战胜困难中创造新的业绩的智慧和力量。哈萨克斯坦人民走过的路是胜利之路，是战胜困难之路，这将成为哈萨克斯坦发展的永恒主题。



姚培生表示，1993年，时任中国国家主席江泽民在同纳扎尔巴耶夫总统举行会晤后，曾对纳扎尔巴耶夫做出高度评价。江泽民称："纳扎尔巴耶夫是个非常聪明的政治家，我与他有过多次长谈，他熟知地区和国际形势，并与我分享了国家管理经验。哈萨克斯坦是我们的友好邻居，应该时常关注该国发展进程，考虑到两国共同利益，我们应该与纳扎尔巴耶夫总统建立密切的工作关系和个人友谊。"



在谈及取得的成就时，姚培生指出，对自然资源的有效利用是哈萨克斯坦得以走向成功的重要基础。



姚培生介绍了哈萨克斯坦25年以来的成就并表示，纳扎尔巴耶夫总统是一位切实将国家安全、政局稳定和社会和谐放在第一位的领导人，这样的领导人备受人民爱戴，是国家兴旺的标志。（编译：昂哈尔）