阿斯塔纳世博会有望成为世界最大展览会之一

哈通社阿斯塔纳10月20日电 哈萨克斯坦有望成为世博会参展国家数量最多的三大主办方之一。

阿斯塔纳世博会运营公司商业化运作部门负责人伊利亚•乌拉孜科夫接受记者采访时表示，目前已有104个国家证实将参与阿斯塔纳世博会，由于合同签署还未截止，阿斯塔纳世博会运营公司预计参展国家数量或将达到110。



乌拉孜科夫指出，若有110个国家参展，哈萨克斯坦将成为世博会参展国家数量最多的三大主办方之一。截至目前，葡萄牙位于榜首，共有140个国家参展，其次是中国，共有121个国家参展。



阿斯塔纳世博会在"未来能源"主题下共举行了25个国际会议。世博会将于2017年6月9日至10日与在上海合作组织首脑会议框架下开展。



乌拉孜科夫说，展会期间，各参展国都会根据相应的日程安排举行各自的"国家馆日"活动。在国家馆日当天将推出展示本国传统文化的演出。



世博会展览为期93天，相关人员目前正在制定国家馆日的安排计划。



所有参展国家和国际组织将签署名为《价值观和原则以及展览的科学价值》的宣言书，该宣言书或将成为具有重大历史意义的文件。



据悉，阿斯塔纳世博会将于2017年6月10日开幕，并于2017年9月10日闭幕。



预计本届世博会将吸引200万人前来参观。



世博会主题为"未来能源"，将展示能源效率和替代能源领域的新技术。（编辑：木合塔尔·木拉提）