俄对外情报局局长纳雷什金获哈萨克斯坦二级友谊奖章

哈通社阿斯塔纳10月21日电 哈萨克斯坦国家安全委员会主席卡里姆•马西莫夫日前授予俄罗斯对外情报局局长谢尔盖•纳雷什金二级友谊奖章。这是谢尔盖•纳雷什金履新以来所获得的首枚奖章。

"哈萨克斯坦和俄罗斯在情报领域的合作，对防范针对俄罗斯及欧亚经济联盟的各类威胁起到了非常重要的作用。" 纳雷什金称。



马西莫夫高度评价了纳雷什金在欧亚一体化进程中做出的突出贡献，并向其授予奖章。



"根据哈萨克斯坦共和国总统签署的总统令，特授予您（谢尔盖•纳雷什金）二级友谊奖章。"马西莫夫说。



纳雷什金称，获得这一殊荣是其莫大的荣幸。



自2004年起，生于1954年的纳雷什金连续多年担任俄联邦政府办公厅主任一职，深受普京信任。2011年，纳雷什金出任俄第六届杜马主席。



出任杜马主席期间，纳雷什金为欧亚经济联盟的成立和欧亚一体化进程的稳步推进做出了大量工作。



今年10月，经俄罗斯总统普京提名，纳雷什金出任俄对外情报局局长。



1994年，纳扎尔巴耶夫总统出访俄罗斯，并在俄罗斯莫斯科大学发表演讲，首次提出建立以独联体国家为基础的"欧亚经济联盟"构想。



2014年5月29日，哈萨克斯坦、俄罗斯、白俄罗斯三国在阿斯塔纳签署《欧亚经济联盟条约》，宣布欧亚经济联盟将于2015年1月1日正式启动。随后，亚美尼亚和吉尔吉斯加入该联盟。（编译：木合塔尔·木拉提）