马吉利斯议长尼格马图林会见芬兰议长

哈通社阿斯塔纳10月21日电 日前，马吉利斯议长尼格马图林率团对芬兰共和国进行了友好访问。

期间，努尔兰•尼格马图林与芬兰议长玛丽亚•洛赫拉，在芬兰首都赫尔辛基举行会谈。



尼格马图林在会谈中表示，增强两国议会间对话，是哈萨克斯坦和芬兰之间实现全面合作、相互信任的重要基础，同时也是国际外交事务的重要组成部分。



尼格马图林表示，芬兰对创新发展领域进行立法支持、促进教育领域发展、推动信息和通讯技术发展、实现科研成果商业化等方面的丰富经验，为哈萨克斯坦落实各项改革政策，实现由纳扎尔巴耶夫总统提出的"令哈萨克斯坦跻身全球最发达30国行列"目标提供了大量可借鉴的经验。



尼格马图林指出，双方在各领域的合作正在逐日提升。



洛赫拉高度评价了两国合作伙伴关系并表示，希望通过议会委员会进一步加强两国合作关系。



尼格马图林表示，愿意在国际性议会间合作团体的框架下，积极为解决各类共同关心的问题作出努力。



今年是哈萨克斯坦独立25周年，也是两国建立外交关系25周年，而明年则是芬兰独立100周年。尼格马图林以此为契机，邀请洛赫拉访问哈萨克斯坦。



另据马吉利斯新闻处消息，哈萨克斯坦马吉利斯议员代表团随后还同哈芬两国经贸合作跨议会委员会代表们举行会谈，并参观了芬兰奥塔涅米科技园。（编译：昂哈尔 校对：木合塔尔•木拉提）