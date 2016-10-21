突厥语系国家安全机构齐聚阿斯塔纳 讨论联合反恐议题

哈通社阿斯塔纳10月21日电 据哈巴尔电视台报道，本月18日，哈萨克斯坦、土耳其、阿塞拜疆、吉尔吉斯和伊朗安全机构领导人齐聚首都阿斯塔纳，就联合反恐问题进行了磋商。

据悉，会议由哈萨克斯坦国家安全委员会主席卡里姆•马西莫夫主持。



会议还邀请了俄罗斯、乌克兰和格鲁吉亚安全问题领域专家以观察员身份参会。



与会各方对当前国际上愈加泛滥的恐怖主义浪潮表达了担忧，并对如何打击恐怖主义等问题进行了探讨。



会上，卡里姆•马西莫夫认为，与会国家间应加强合作，共同合力应对恐怖主义威胁。



"即便遭到了国际社会的联合打击，恐怖主义仍然没有停止其在全球范围内的蔓延趋势。恐怖袭击事件的范围正在扩大，恐怖分子的袭击战术和方式正在不断演变。在互联网上，对恐怖主义的宣传信息层出不穷。‘达伊什'（即所谓‘伊斯兰国'组织）等各种名目的恐怖主义势力，正在不断强化其影响力，并制造威胁。这一切都对我们各自国家的社会稳定和安全局势，造成了直接的影响。



哈萨克斯坦总统顾问、安全会议秘书弗拉基米尔•朱马哈诺夫则认为，应建立一个统一的行动计划，以便于协调各国反恐机制，实现对恐怖主义组织的联合打击。



"若各国能够精诚合作，实现合力，则恐怖主义势力将遭到迎头痛击。而要想实现这一点，需要建立相互交换重要信息，分享各自有效经验的合作机制。维护国际安全，需要首先建立一个高效率的国际合作体系。"朱马哈诺夫说。（编译：木合塔尔·木拉提）