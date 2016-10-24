沙特和俄罗斯表示将合作促油价回升

哈通社阿斯塔纳10月24日电 据外媒消息， 沙特阿拉伯和俄罗斯两国官员23日在沙特首都利雅得表示，两国将展开合作，使国际石油市场供需重新达到平衡，以促进油价在短期内较快回升。

俄罗斯能源部长诺瓦克日前抵达利雅得，与海湾阿拉伯国家合作委员会（海合会）成员国石油部长会晤，商讨稳定油市之策。



沙特石油部长法利赫23日在与诺瓦克举行的记者会上说，过去八周，国际油价出现缓慢回升，但回升速度很慢，还需要采取进一步措施加快市场回暖。



诺瓦克说，国际石油市场正遭遇危机，这不仅对产油国经济构成严重损害，且最终会传导至其他国家，甚至拖累全球经济。他表示，俄罗斯有必要与海合会成员国加强合作与协调，以促使国际原油市场健康发展。



受市场供过于求等因素影响，2014年下半年以来国际油价一路下跌，从每桶100多美元跌至目前的50美元左右。



石油输出国组织（OPEC）成员国石油部长9月底在阿尔及利亚举行的特别会议上，同意将原油日产量削减到3250万至3300万桶之间。各成员国的产量配额将在11月于维也纳召开的正式部长级会议上公布。但与此同时，以沙特为首的OPEC希望，俄罗斯等非OPEC产油国也采取限产措施配合行动。