调查：伊拉克对陌生人最乐于伸援手

一项全球调查显示，尽管饱受战火蹂躏，伊拉克是世界上最乐意对有需要的陌生人伸出援手的国家。

慈善救助基金会（Charities Aid Foundation）公布的世界捐助指数（World Giving Index）报告显示，高达81%的伊拉克人表示，曾在调查展开前一个月为陌生人提供帮助。



该基金会自2010年起开始进行这项调查，今年首次出现受调查的140个国家，有超过半数的人表示他们曾协助陌生人，而最乐于伸出援手的有许多是出现灾难或正在打仗的国家。



尽管伊拉克局势动荡、暴力事件频发，但这是伊拉克第二次在这项全球性的调查中名列榜首。



同样遭遇内战的利比亚在今年的调查中，是仅次于伊拉克的热心国家；陷入内战纷乱长达25年的索马里则排名第四。



慈善救助基金会国际政策主管皮克林说："这些国家有惊人的复原能力，在经历重大灾难后，能够触动集体人道反应。"



在慈善捐款的调查部份，缅甸名列全球榜首。调查显示，平均每十个受访的缅甸人当中，就有九人表示曾在前一个月捐款。至于向陌生人伸出援手的部份，缅甸排名全球第三。（来源：联合早报网）