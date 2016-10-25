哈萨克斯坦互联网协会：中国电商或将对本土商业市场造成冲击

哈通社阿斯塔纳10月25日电 在中国电商带来的冲击之下，俄罗斯本土市场已经收到了巨大的打击，而这一情况很有可能将在哈萨克斯坦重演。

哈萨克斯坦互联网协会主席沙夫卡特•沙比尔沃夫25日在主题为"对电商进行审计和建立行政管理体制"论坛上做出了上述表示。



沙比尔沃夫说："如何对电子商务活动，尤其是跨境电子商务活动进行征税，这是一个困扰着包括哈萨克斯坦在内的全球许多国家的难题。根本性的原因在于，无论电子商务平台上的交易是针对哪一个国家进行的，其商业活动最终产生的税费，都仅仅会上交给电商平台所注册和运营的国家政府。购买方所在国政府无法从中获得税收，本土市场生产的商品也因此滞销，除了部分消费者获得了相对低廉的商品以外，从市场到政府层面，都无法从这种交易当中得到任何收益，最终只会对本土社会和市场带来不利的影响。这也是俄罗斯和欧盟普遍支持对跨境电子商务活动，征收跨境电商税的原因。因为仅以俄罗斯为例，充斥俄罗斯市场的中国电商，很可能将轻易的摧毁这个国家的经济结构。"



据其介绍，哈萨克斯坦目前共拥有50多家大型网络电子商务公司。去年，它们的货币流通量达到了10亿美元。（编译：小穆，审稿：木合塔尔·木拉提）