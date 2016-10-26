特朗普抨击希拉里外交政策或引发第三次世界大战

哈通社阿斯塔纳10月26日电 据BBC报道，美国共和党总统候选人特朗普表示，民主党总统候选人希拉里•克林顿针对叙利亚问题的外交政策可能引发第三次世界大战。



特朗普说，美国应当将精力集中在打击所谓的"伊斯兰国"上面，这比游说叙利亚总统阿萨德下台更重要。



希拉里建议在叙利亚设立禁飞区，而有些人认为，这将导致美国与俄罗斯战机发生冲突。



希拉里竞选团队抨击特朗普的说法是在"利用美国人的恐惧"。



特朗普还抨击共和党人没有在支持其竞选的问题上团结起来。



特朗普在佛罗里达州迈阿密的特朗普国家多拉高尔夫度假村接受了路透社的采访。他说，"我们如果听从希拉里•克林顿的建议，就会因叙利亚问题而引发第三次世界大战"。



他指出，那样的话，"你就不是在与叙利亚作战，而是与叙利亚、俄罗斯和伊朗作战。明白吗？"



特朗普说，"俄罗斯是一个核武国家"。



他还表示，希拉里在过去担任国务卿时曾将俄罗斯总统普京魔妖化，质疑希拉里一旦在11月8日大选中当选，她将如何与普京进行对话。



希拉里的竞选团队驳斥了特朗普的批评，称共和党和民主党国家安全专家都驳斥说，特朗普不适合担任美国武装部队总司令。



特朗普警告希拉里对叙利亚的外交政策可能导致美国与俄罗斯冲突，上周在国会听证会上也有类似表述。



美国参谋长联席会议主席、海军陆战队将军约瑟夫•邓福德在国会听证会上表示，在叙利亚设立"禁飞区"可能导致美国与俄罗斯发生冲突。



邓福德在参议院武装部队委员会上说，"参议员，现在要让我们控制叙利亚领空的话，这就需要我们与叙利亚和俄罗斯交战"。

他说，"对于这个根本性问题，当然我不能作出决定"。



希拉里在10月20日曾表示，设立禁飞区可以挽救生命，尽快结束冲突。



但据维基解密披露的文件显示，希拉里在2013年的一次讲话中说，设立禁飞区会"杀死很多叙利亚人"。