与哈萨克斯坦刑法中死刑条款有关的一些知识

哈通社阿斯塔纳10月28日电 经过数月的调查取证后，阿拉木图"7•18"恐怖袭击事件制造者鲁斯兰•库里科巴耶夫10月24日起在阿拉木图市法院接受审判。

庭审中，检方依据相关证据，要求法院判处造成10人死亡的被告人、主犯库里科巴耶夫死刑，并判处另4名涉案从犯9-12年不等的有期徒刑。



虽然哈萨克斯坦刑法中的死刑条款目前仍处于"冻结"状态，但对于此案被告人而言，法院仍然有权力判处其死刑。至于死刑判决是否以及何时将被执行，则是另一个问题。



即使抛开"死刑冻结令"不谈，哈萨克斯坦社会各界一直都对这一"最严重惩罚"的恢复与否，存在着巨大的争议。



哈萨克斯坦是何时颁布死刑冻结令的？



2003年12月，哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫签署总统令，宣布对哈萨克斯坦共和国刑法中的死刑条款实施冻结。







在这一冻结令颁布之前，哈萨克斯坦全国范围内共执行了536例死刑判决。



2014年开始，彻底废除死刑的动议，开始在国内舆论中出现。当时许多分析人士认为，死刑的惩罚对于制止犯罪并无太大的作用，并建议将死刑改为终身监禁。



而在此之间的2012年，也有不少议员提出了废除死刑的建议。



但是，这些建议和舆论都遭到了总检察院的强烈反对。总检察院方面认为，彻底废除死刑将违背哈萨克斯坦宪法。



值得一提的是，在阿克托别恐怖袭击事件发生后，国内舆论再度聚焦死刑条款的存废问题，但这一次更多的舆论偏向于保留死刑，且尽快废除"死刑冻结令"。



这是否意味着哈萨克斯坦今后将恢复死刑？



实际上，冻结令并未废止死刑条款，也不会对法官判处罪犯死刑造成任何阻碍。根据哈萨克斯坦共和国刑法的相关条款规定，法官完全有权力依法判处被告人死刑。



但由于冻结令的存在，死刑判决实际上是无法被执行的，因此法官们更多的会以"终身监禁"来代替死刑判决。







在哈萨克斯坦刑法当中，适用于判处死刑的罪名有17种，均为性质极其严重的重罪。



顺便一提，目前哈萨克斯坦仅有一座监狱用于关押被判处"终身监禁"的罪犯。这座监狱被称之为"黑鹰监狱（Қара бүркіт）"，位于库斯塔奈州。该监狱中，目前有100余名服刑人员。



自2003年颁布死刑冻结令以来，哈萨克斯坦全国范围内，共有5人被判处死刑。



被判处死刑的罪犯能否获得赦免？



在不存在死刑冻结令的前提下，被判处死刑的罪犯，可以向法院提出赦免申请，而法院也有权利驳回申请。



若申请获得通过，死刑犯得以减刑，其判决结果将由死刑改变为终身监禁，或在某一特定的时间范围内在特定的监狱中完成服刑。



此外，死刑犯也可以向哈萨克斯坦共和国总统提交赦免申请函。



值得一提的是，根据哈萨克斯坦共和国刑法的规定，女性、未成年人和63岁以上的罪犯不会被判处死刑。（编译：木合塔尔·木拉提）