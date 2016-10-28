哈通社阿斯塔纳10月28日电 据中新社消息，《"一带一路"大数据报告(2016)》显示，哈萨克斯坦、俄罗斯、泰国、巴基斯坦、印度尼西亚位列"国别合作度指数"前五名。这是中国首次发布基于大数据技术应用全面评估"一带一路"建设进展与成效的综合性年度报告。

中国国家信息中心常务副主任杜平介绍说，报告从国际、国内两个视角，集成互联网公开数据和政府部门已脱敏业务流数据，基于大数据算法及其建模技术，构建了"国别合作度指数"和国内"省市区参与度指数"，对"一带一路"沿线64个国家和国内31个省区市进行了综合测评。

测评结果显示，"一带一路"国别合作度指数平均得分为43.55分(满分100分)，其中、哈萨克斯坦、俄罗斯、泰国、巴基斯坦、印度尼西亚位列前五名。在参评的64个沿线国家中，哈萨克斯坦和俄罗斯属于"深度合作型"，13个国家属于"快速推进型"，17个国家属于"逐步拓展型"，32个国家属于"有待加强型"。其中，东北亚、东南亚国家与中国"一带一路"合作最为紧密，西亚北非和中东欧的合作度有待加强；"民心相通度"平均得分相对较高且各国分数均衡，"资金融通度"和"设施联通度"各国得分差异较大。



杜平表示，此次发布的《"一带一路"大数据报告(2016)》，是对部分大数据专题分析报告进行整理后首次集结出版，以后每年将定期发布。