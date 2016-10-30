哈纳特•斯拉木已成为中国拳手榜样

哈通社昆明10月30日电 中国最轻量级（118磅/53.57公斤上限）、22岁职业拳手叶列恰提•尼合买托拉吾勒（8-0， 2KO）在中国云南省首府昆明市接受哈通社记者采访时表示，会以哈纳特•斯拉木为榜样，刻苦学习拳击技术，争取成为一名出色的拳击手。

叶列恰提说："我在新疆阿勒泰地区哈巴河县出生，从15岁开始业余拳击生涯。为转入职业拳击，2011年放弃学业来到陕西省西安市，后来又去了河南、四川、江苏等一些省份。近两年来，我一直呆在云南省昆明市，经常在昆明市体育馆进行拳击练习。"



叶列恰提说："我的入门教练是穆拉特先生，他现住在新疆哈巴河县。在我转入职业拳击后，虽然没有固定教练指导，却从未放弃练习拳击。偶尔会有一些美国职业拳击教练赴上海教授拳击课程，我便会借机前往上海学习。"



据叶列恰提说，他经常关注哈纳特•斯拉木、戈洛夫金、贾纳特•贾克亚诺夫、贝布特∙舒门诺夫等哈萨克斯坦著名拳手的职业生涯和赛事，并表示，自己打算今年11月13日参加在上海举行的拳击比赛，若能卫冕，明年将有机会像其他拳手一样，参加国际比赛，并与外国拳手对战。



叶列恰提说："我坚信自己能在下一场比赛获胜。每一名运动员只要相信自己，永不言弃，努力向既定目标前进，那么就一定会到达山峰之巅。我已击倒与我对决的所有拳手，下一个对手也将会如此。"（编译：昂哈尔）







































