专家：意大利可能还有强震

过去两个月震撼意大利中部的连串地震可能还没结束。权威地震学家30日指出，毁灭性骨牌效应导致沿中部亚平宁（Apennine）断层系统发生的大地震，又会引发另外一次大地震。

中央社引述路透社和《电讯报》（The Telegraph）的报道说，据美国地质调查所（USGS）测报显示，30日发生规模6.6地震的相同地区，8月24日才发生夺走297条人命的6.2地震。这期间还发生数千次规模较小地震，包括26日发生的规模6.1地震。



尽管30日的强震迄无伤亡通报，却是全球地震最活跃国家之一的意大利自1980年以来最强烈地震。



意大利国家地球物理和火山学研究所地震学家韦南斯告诉路透社，8月致命强震与之后发生的所有地震之间存在一种"地球动力学联系"（geodynamic link）。



从意大利西北部利古里亚（Liguria）地区延伸到南部西西里岛（Sicily）的亚平宁山脉，受地壳上一系列断层支配，每个断层平均长约10到20公里。



韦南斯说："规模6或以上的地震制造压力，会跨越毗邻的断层重新分布，可能使这些断层破裂，这可能是我们从8月以来所看到的情况。这过程可能无限期持续下去，一次大地震在骨牌效应过程中削弱了姊妹断层，而这样的过程原则上可能涵盖数百公里。"



韦南斯说，意大利半岛南部脚尖所在的卡拉布里亚（Calabria），1783年也曾发生类似的地震序列，当年在不到两个月内就发生五起规模6.5或以上的地震。



中部阿西西（Assisi）周围则是1977年曾发生三起地震，其中第一起规模6.4的地震造成11人罹难，隔天又地震，约20天后再一起，这中间同样有许多次较小地震。



他说："那样的序列跟我们现在看到的类似，不过这是从大范围来看。"（来源：联合早报网）