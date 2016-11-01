俄罗斯大棕熊当婚礼证婚人 为新人牵手“祝福” 见证他们交换结婚誓词

哈通社阿斯塔纳 -- 据英国《每日邮报》10月31日报道，通常情况下，婚礼的焦点应该在新郎与新娘身上。然而，近日在俄罗斯莫斯科的婚礼上，一对新人却邀请大棕熊充当嘉宾，见证他们交换结婚誓词。

现年30岁的新郎丹尼斯（Denis）与新娘妮尔雅（Nelya）邀请了体重超过130公斤的大棕熊斯特潘（Stepan）来见证他们的婚礼。为了演好自己的角色，斯特潘甚至还戴上了黑色领结。斯特潘直立起来身高超过213厘米，它在婚礼仪式中看起来非常惬意和活跃，甚至与新郎和新娘拍了许多照片。在关键时刻，它甚至充当了证婚人的角色，用熊爪将新人的手紧握起来，以此表达彼此的爱。





站在布篷之下，周围被绿叶、鲜花以及水果包围，斯特潘见证丹尼斯与妮尔雅正式结为夫妇。丹尼斯说："我们都知道，斯特潘是个非常善良的熊。但它体型庞大，有时候行为十分难以预测，我们会感到有点儿害怕，但我们非常高兴最终梦想成真，并且会永远记住这个难忘的日子。"





斯特潘在2016年5月份开始名声鹊起，当时这头棕熊的一系列照片被发布出来。它3个月大的时候失去母亲，被猎人发现，最终被一对俄罗斯夫妇收养。如今，斯特潘已经23岁，但它的性格几乎没有改变。主人称，斯特潘每晚会在沙发上抱着他们，与他们一起看电视。他非常喜欢人类，而且十分擅长社交。

【编辑：木合塔尔·木拉提】