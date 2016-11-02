哈中跨国医疗欺诈案新进展：“黎明医院”同患者家庭在广州协商赔偿事宜

哈通社广州 - 备受舆论关注的哈萨克斯坦脑瘫患儿在华遭遇医疗欺诈事件，又有了最新进展。

哈通社驻中国记者站报道，欺诈方北京"黎明医院"将于今日（11月2日）同哈方患者代表在中国广东省会面，就本案的赔偿问题进行协商。



据悉，托伊别克•扎勒哈斯巴耶夫和扎乌列•莫勒达巴耶娃将作为13个被骗患者家庭的代表，同中方人员会面。



Sezimtal公募基金协调员、律师松卡尔•努尔马哈姆别托夫和哈萨克斯坦驻中国大使馆领事部负责人波拉特•斯热勒巴耶夫将陪同出席会面。







"北京‘黎明医院'要求我们到广州，就赔偿问题进行协商。我们将代表所有的13户遭遇欺诈的家庭，参加这次会面。我们不接受任何关于在‘黎明医院'重新接受治疗或其他方式的所谓‘赔偿'。至于索赔金额的总数，目前我还无法透露，因为这仍在讨论当中。" 律师松卡尔•努尔马哈姆别托夫对哈通社记者称。



据其透露，中国政府对本案极为关注，对"黎明医院"方面施加了压力。



"中国医师协会是中国医学领域的重要管理组织，它们似乎正在考虑取消‘黎明医院'的行医许可证。上周，中国驻哈萨克斯坦总领事专门就这一事件表态，称将为我们提供协助。" 努尔马哈姆别托夫说。



这位律师同时称，根据中国法律，此类事件的赔偿中，将包括精神损失费的赔付。



"平均算下来，每一个患儿将额外得到约5000-10000元左右（24.8-48.9万坚戈）的精神赔偿。但具体细节仍需商议。"他说。



作为其中一名患者的父亲，以及13户遭欺诈家庭的代表，托伊别克•扎勒哈斯巴耶夫向哈萨克斯坦总检察院、外交部和驻华大使馆的帮助表示了衷心的感谢。







根据此前报道，一家名为"黎明医院"的中国医疗机构，以"低价高效的3S神经阻断手术"等虚假宣传，前后欺骗13个来自哈萨克斯坦的脑瘫患儿家庭，涉案金额近20万美元。



哈通社将持续关注本案后续情况。



本社此前对该跨国医疗欺诈事件的报道，可以点击文章下方链接查看。



联动阅读：



哈萨克斯坦患者赴华求医 病未治好反遭医疗欺诈



哈中跨国医疗欺诈案有新进展 欺诈方"黎明医院"承诺赔偿



我国脑瘫患儿家庭在华遭遇医疗欺诈事件引起中国媒体广泛关注



中国驻阿拉木图总领事就我国脑瘫患儿在华遭遇医疗欺诈事件表态













【记者：萨德克·阿克加诺夫 编译：木合塔尔·木拉提】