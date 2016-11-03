李克强在《哈萨克斯坦真理报》发表署名文章 盛赞哈中各领域合作关系
两年前，我首次到访哈萨克斯坦，这里壮美的风光、丰富的资源、热情好客的人民，给我留下了深刻印象。两年后，我将再次踏上这片美丽的土地，对贵国进行正式访问并出席中哈总理第三次定期会晤，心中充满期待。
中哈地域相连、人文相通，自古以来两国人民沿着古丝绸之路常来常往，结下了深厚友谊。建交24年来，两国关系保持稳定健康发展，各领域合作成果丰硕。中哈友好历久弥新，呈现出勃勃生机和活力。
政治互信是中哈友好关系的基石。两国保持密切的高层交往，在涉及彼此核心利益问题上相互坚定支持，视对方为真诚友好、值得信赖的合作伙伴。中国将一如既往坚定支持哈萨克斯坦维护国家主权、保持社会稳定和促进经济发展，愿与哈方继续就地区与国际事务保持密切沟通，在联合国、上合组织、亚信等多边框架内协调配合，维护两国和发展中国家共同利益。
经贸合作是中哈友好关系的动力。哈萨克斯坦是中国在欧亚地区第二大贸易伙伴、主要直接投资对象国，中国是哈第二大贸易伙伴和重要出口市场。中哈经贸合作还有很大潜力，两国应进一步推动贸易和投资自由化便利化，加强海关、检验检疫、认证认可等领域合作，积极发展跨境电子商务，优化贸易结构，促进双边贸易回稳向好。产能合作是中哈合作中的一大亮点和重要增长点。在两国政府、企业界、金融机构的共同努力下，双方签署了产能与投资合作政府间框架协议，建立起部门间工作机制，设立了产能合作基金，还在探索涵盖投资、生产、销售、服务的一条龙产能合作模式。中方愿与哈方一道，本着开放、协商合作、互利共赢的原则，落实好丝绸之路经济带建设和"光明大道"新经济政策对接合作规划，共同推进新欧亚大陆桥经济走廊、中国-中亚-西亚经济走廊建设，用实实在在的合作成果惠及两国人民。
人文交流是中哈友好关系的纽带。近年来，两国人文交往日益密切，旅游、教育、科技、文化、卫生、体育、青年等领域交流合作不断扩大。中国哈萨克族歌手塔斯肯深受哈萨克斯坦人民的喜爱，每逢歌唱比赛都有大批"粉丝"在网上为其加油助威。哈萨克民歌《杜达尔与玛利亚》也走上"中国好声音"的舞台。中哈人员往来已达到每年50万人次，民间交往如同"走亲戚"一样密切。中方将继续向哈萨克斯坦提供政府奖学金和"上海合作组织奖学金"名额。中哈之间建立了12对友好省州、城市，地方合作日趋活跃。中国正在筹备参加明年阿斯塔纳"未来能源"专项世博会，这将为双方在科技、会展、旅游等领域交流合作提供新的机遇。
中哈是值得信赖的好邻居、合作共赢的好伙伴。我们愿同哈萨克斯坦朋友一起努力，共同推动中哈友好合作不断迈上新台阶。