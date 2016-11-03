阿尔法拉比大学教授穆萨塔耶夫：丝路建设推动哈中关系深入发展

哈通社阿斯塔纳-据新华社消息，阿尔法拉比国立大学教授穆萨塔耶夫日前接受新华社记者专访时表示，丝绸之路经济带建设正在推动哈中关系深入发展，哈中两国在丝绸之路经济带建设与"光明大道"经济政策对接合作的成果正在显现。

穆萨塔耶夫表示，中国国家主席习近平提出的共建丝绸之路经济带的倡议同哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫提出的"光明大道"经济政策的目标高度契合，中方倡议得到哈方积极响应，哈方积极支持和参与丝绸之路经济带建设，两国在这方面的合作成果已超出预期。

穆萨塔耶夫说，丝绸之路经济带沿线地区正在修建现代化的高速公路、铁路、住房、学校、医院等设施。哈萨克斯坦在中哈边境口岸霍尔果斯修建的干货码头已成为丝绸之路经济带的货物中转中心，来自中国以及其他东亚国家的货物经过这里以最快的速度运往中东、独联体和欧洲国家，大大节省了货物运输成本。



穆萨塔耶夫表示，通过参与丝绸之路经济带建设，哈萨克斯坦作为中转运输国的地位日益显现，这给哈方带来了切实的经济利益。随着丝绸之路经济带建设日益深入，哈萨克斯坦作为欧亚大陆交通枢纽的地位将更加突出，过境哈萨克斯坦的货物运输量将成倍增长。

随着丝绸之路经济带建设与"光明大道"经济政策对接，中哈两国间务实合作日益深入，合作领域越来越广。中哈产能合作已初步达成５１个早期收获项目，合同总金额达２６８亿美元，涉及化工、汽车、冶金、农业等很多领域。



穆萨塔耶夫表示，随着产能合作逐步推进，这些企业将给哈萨克斯坦当地带来大量就业岗位，给哈政府带来税收。今后哈萨克斯坦将有能力生产许多此前不能生产的产品，哈方将因此节省大量外汇。



谈到哈萨克斯坦计划在首都阿斯塔纳建设国际金融中心的计划时，穆萨塔耶夫表示希望中方能给予哈方积极支持。他认为，中国企业投资建设阿斯塔纳国际金融中心，将有助于扩大人民币在哈萨克斯坦的使用范围，提升人民币的国际地位，金融中心的建设也将提高哈萨克斯坦的国际地位。因此，哈中双方在此问题上合作将实现互利共赢。



穆萨塔耶夫对李克强总理即将访问哈萨克斯坦充满期待。他表示，李克强总理即将对哈萨克斯坦进行的访问将进一步增强哈中两国在各领域的务实合作。