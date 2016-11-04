世界拳击协会就哈纳特与阿洛泰之战发表声明

哈通社阿斯塔纳 -- 世界拳击协会（World Boxing Association，简称WBA）3日就哈纳特与阿洛泰之战发表官方声明。

声明称："有个别媒体报道称，哈纳特与阿洛泰于29日在阿拉木图举行的赛事是WBA洲际拳王金腰带争夺赛，但实际上那场比赛不是为争夺WBA洲际金腰带而举行的，而是为争夺WBA Fedelatin（拉丁地区）和WBO Intercontinental（洲际）金腰带进行的。"



目前，哈纳特•斯拉木拥有次中量级WBA的拉丁地区（Fedelatin）和加勒比地区（ Fedecaribe）金腰带以及WBO洲际金腰带。



据悉，在日前公布的WBA最新拳王名单中，哈纳特以拉丁美洲次中量级拳王名称上榜。



此外，我国超雏量级世界拳王加纳特•加奇雅诺夫、中量级WBA超级拳王根纳季•戈洛夫金和WBA次重量级世界拳王贝布特∙舒门诺夫榜上有名。



【编译：小穆 审校：金桥】



WBA发布的官方声明





哈纳特上榜WBA拳王名单





图为次中量级WBA拉丁地区（Fedelatin）金腰带





次中量级WBA拉丁地区（Fedelatin）和加勒比地区（ Fedecaribe）金腰带





哈纳特获得的次中量级WBO洲际拳王金腰带



