日本贝冢市将菊花新品种以纳扎尔巴耶夫名字命名

哈通社阿斯塔纳--据24.kz.消息，日本大阪府贝冢市政府日前宣布，将近日培育的菊花新品种以纳扎尔巴耶夫总统的名字命名。

贝冢市菊花培育基地负责人岸脇淳介说，纳扎尔巴耶夫是一位爱好和平的总统，是一位英明的政治家，是世界和平的忠诚卫士。我们认为，将最好的菊花新品种以纳扎尔巴耶夫总统的名字命名最合适不过了。日本民族将菊花视为幸福和希望的象征。为了两国人民长久而深厚的友谊，我们作出上述决定。值得一提的是，贵国总统是全球政界获此命名的第一人。



菊花一直以来都是日本秋天一道亮丽的风景线，更是日本文化的一个标志，且还是日本皇室的标志。菊花作为日本皇室的象征有很多种说法。



一种说法较为普遍，但也没有太多考证。8世纪末，日本将都城移至平安京(现在的京都)开始了在日本历史上具有转折意义的平安时代，菊花便在那一年代从中国传至日本。当时的菊花是物以稀为贵，日本皇室当然是最容易欣赏和得到菊花的一批人。他们或许惊羡菊花之美，觉得其品质高雅，因此带动了一股爱菊之风。



还有一种传说，与中国的秦始皇有关。秦始皇当年派自己的御医从中国驶出大船，载了12个贵族童男童女， 秦始皇 为寻找长生不老药面远航海外。作为交换，他们携带的物品就包括中国特产的菊花。后来大船遭遇了风暴，被冲到一个无人的荒岛，被迫在那里住下，繁衍子孙，并在岛上种下了菊花，这里就是后来的日本。



无论哪种说法靠谱，日本皇室和菊花是有缘的。明治维新后，菊花作为天皇一家的装饰开始慢慢走向社会，有成为国花的趋势。明治中期，一部分神社寺院的神殿、佛堂开始被允许可以用菊花花纹做装饰。而20世纪前期，日本对外侵略扩张的时代，作为宣扬忠君爱国思想，日军武器、军舰都被刻上了金色的菊花图案，以鞭策日本军人。（编译：金桥）

