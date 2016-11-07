中国媒体：哈中经贸合作驶上“一带一路”的“光明大道”

哈通社阿斯塔纳 -- 中国《经济日报》日前刊载评论文章，高度评价哈中两国产能合作进展，称两国合作在近几年内实现了“三级跳”。

文章在介绍了哈中两国各自提出的“一带一路”构想和“光明大道”经济政策相关背景后认为，哈中两国奋斗目标一致，合作空间开阔。



报道称：“当前，哈正在实施‘国家工业化创新发展纲要’，这与中国力推的国际产能合作不谋而合。中哈并肩携手，积极推进多领域务实合作，战略互信日益加深，相互支持不断增强”。



经济合作关系实现"三级跳"



文章对哈萨克斯坦那和中国之间的经济合作历程进行了分析，并将其划分为三个阶段：



第一阶段：上世纪90年代建交之初，中哈经贸合作以边境贸易为主，规模不大，影响较小，被称作中哈合作的1.0版。



第二阶段：进入新世纪后，中哈合作驶入快车道，双边经贸额多年保持近20%的高增长率，升级到涉及国民经济各领域的2.0版。



第三阶段：随着"丝绸之路经济带"建设进入实施阶段，中哈合作迎来向更高水平的3.0版升级的历史机遇。



文章认为，哈中互利合作正在不断深化，来自哈萨克斯坦的能源资源有力支持了中国经济发展，一大批中资企业也为哈萨克斯坦带来资金、技术和服务。



文章同时盛赞哈中关系“堪称邻国间相互尊重、平等互惠、合作共赢的典范”。



哈中产能合作方兴未艾

在谈到哈中两国之间近几年来开启的产能合作时，文章称，哈中两国间的产能合作堪称典范。



文章谈到，哈中两国在油气领域的合作涵盖勘探、开采、炼化、运输、销售在内的全产业链。同时，哈"光明大道"新经济政策提出加强基础设施建设，包括交通物流设施、工业基础设施、电力基础设施等7个方面。



值得一提的是， 哈中双方已达成51个早期收获项目，合同总金额高达268亿美元。



中哈基础设施建设加快，互联互通水平不断提高



文章称，哈中实施互联互通是互利共赢的长期工程，既有助于哈方加速实现境内基础设施升级换代，充分发挥其地处欧亚大陆心脏地带的过境通道优势，也有利于丝绸之路经济带加速向西延展。



今年上半年，中欧班列过境哈萨克斯坦开行438列，同比增长142%。



哈中高效合作，提升了欧亚大陆跨区域合作。



文章最后总结称，哈中两国间经贸合作的列车已驶上"一带一路"的"光明大道"，为两国共同繁荣发展注入了强劲动力。



【编辑：木合塔尔·木拉提】