美国大选决战日 主角是他们

哈通社阿斯塔纳 -- 美国大选在即，看腻了两大候选人的丑闻，我们不如来关注下美国大选的主角：选民。

选民是美国大选决战阶段最核心的群体，他们手握的选票能左右谁能入主白宫，决定哪党能控制下届国会。美国宪法第一条和第二条规定，联邦和州政府的选举都是由州政府来运作和管理。州议会制定相关选举法律比如选区的划分、选民资格的要求。每个州的选举工作是由各州州务卿（The Secretary of State）来监管，而各郡的选举工作是民选的郡选举委员来运作。同时，当有针对选举法的矛盾出现的时候，州法院则会对此做出判决。比如2000年布什诉戈尔案。当然，联邦政府也会通过法律规范竞选和促进选举投票和平等，比如美国宪法第15和19修正案赋予非裔美国人和女性投票权，2002年协助美国投票法案则成立了美国选举协助委员会。

在美国，各州的选举法会有些不同。现在假设你是一位居住在马里兰州的刚满18岁的美国公民。你需要在10月18号前先注册投票（register to vote）。注册投票的目的是验证选民是否满足投票要求并避免选民重复投票或者去错误的地点投票。虽然基本要求是美国公民和年满十八岁并且没有因重罪服刑，但每个州对投票人的要求会有一些区别，比如投票是否需要出示身份证，和注册投票的最后期限等。登记投票一般有三种方式，网上登记，邮寄登记和亲自去选举办公室登记。一般在美国境外居住或者服役的美国公民可以选择网上登记投票，而在当地居住的居民可以在网上下载注册投票表格并寄到当地郡选举办公室。假如你错过了注册投票的最后期限，目前在美国13个州包括哥伦比亚特区和北达科他州允许选民在大选当天注册投票。而在今年的大选，为鼓励选民投票，谷歌和脸书等网站会在主页提醒用户进行选民注册和投票。图一为马里兰州网上注册投票页面。图二为马里兰州注册投票表格。







马里兰州网上注册投票页面







马里兰州注册投票表格





如果已经成功注册完投票，但因11月8日有事无法到现场投票，你可以选择在10月27号到11月3号期间到当地郡选举办公室提前投票，而你之后无法更改选择支持的候选人（全美仅有六个州允许更改提前投票）。但如果你居住在美国境外或在境外服役，你可以选择缺席投票（absentee ballot）。首先，填写缺席投票表格并在11月4日前将其通过邮递或者电子邮件寄出。然后选择向你所属的选举办公室要求一张选票或者网上下载选票，而后手写填写选票并在11月8日前寄出（一般大选结果会在11月8日当晚出来，很多"迟到的"海外投票都未被计入）。当然，大多数美国公民会选择在11月8日当日去现场投票。在马里兰州，你需要在当地时间早上7点到晚上8点之间到当地指定的投票中心投票，第一次投票需要携带你的身份证明。到达投票中心后，先在投票前台处报道，工作人员会问你的住址和姓名，并有可能要求你出示身份证明。随后，工作人员会给你一张选票。值得注意的是，2016年不仅是总统大选，也是美国国会议员的选举。本次大选会选出34位参议员和435位众议员。同时选票会附带地方公职人员的选举，所以选民需要按照选票上指示认真手写填写选票。完成后，工作人员会指导你将选票插入选票扫描器并点击确认，你的选票会自动传入安全选票盒。之后，你到投票前台处，工作人员会再次确认你的住址和姓名或身份证明。最后，你可以离开投票中心了。图三为2016年马里兰州正式选票。图四为马里兰州选票扫描器。







2016年马里兰州正式选票





马里兰州选票扫描器



有选票扫描器的地区，选票扫描器系统会自动计算选票。并在投票结束后，打印出计算结果，并手动计算机器无法识别的选票。而对于没有扫描器的地区，在投票结束后，投票中心工作人员需要解锁选票盒，并将选票一张一张计算。然后，工作人员需要宣布计算结果，而这所有过程都是公开的。而后，计算结果需要汇报到当地郡计票委员会（canvassing board）。当地郡计票委员会会汇总不同选举中心的计算结果，并验证结果。之后，郡计票委员会将发出胜者证明并在网站电台等媒体上公布结果，同时将结果发至该州计票委员会。在马里兰州，州计票委员会会在选举35天前由州务卿，州财务主管，州财政部长，州上诉法庭员工和州检察长组成。马里兰州计票委员也会汇总，验证选票，宣布获胜者并将证明发到马里兰州选举委员会。最后由州选举委员会宣布选举结果。当每个州宣布各州选举结果时，全美50个州538张选票便明朗。值得一提的是，假如两位大党候选人各获得一半选票，则由国会众议院选出下届美国总统。

投票是每个美国公民的权利和义务，积极的社会参与会加强民主和促进社会，但今年的大选，着实让不少美国公民很难行使其权利和义务。



【编辑：木合塔尔·木拉提】