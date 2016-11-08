日担忧与俄唯有经济合作而领土被抛诸脑后
"这是一次有意义的重要会谈。"世耕在3日与俄经济发展部长乌柳卡耶夫结束磋商后，对经济合作方案的汇总感到有把握，流露出满意神色。乌柳卡耶夫也表示出合作意愿称："希望做些有助于解决具体问题的工作。"围绕经济合作的磋商开始步入"现实路线"的轨道。
此前，俄方曾向日本提出68个合作项目，远东发展部还单方面宣布日本投资额将超过1万亿卢布（约合人民币1047亿元）引发争议。正因为此前有过对俄方"可从日本获取一切"的姿态表示不满声音，主导了本次磋商的经济产业省官员如今露出放心的表情。
舆论降温
日本希望通过大规模的经济合作来打开解决领土问题的局面，但俄罗斯的真实想法不得而知。俄能源部长诺瓦克在与世耕的磋商中强调："日本企业不仅是资源的消费者，也是一系列大型项目的投资者。"认为经济合作属商业行为，应当不关领土问题予以推进。
普京10月27日在俄罗斯南部城市索契召开的会议中曾经指出，与日本签订和平条约的谈判"不可能设定期限"。俄罗斯联邦委员会（议会上院）主席马特维延科也在本月1日访日时表示："俄罗斯不会交出主权。"对日本的期待予以牵制。
俄罗斯问题专家分析普京等俄高层的发言称："意思是日本尚未实现任何经济合作。估计其意图是为日本的舆论降降温。"
过河拆桥
普京最为关心的是以输电网连接远东萨哈林和北海道的能源桥构想。此次磋商中俄罗斯能源部也强烈要求实现这一构想。尽管日方以"不预设结论继续探讨"的表述勉强敲定，但俄罗斯方面提出了很高的要求。
日方部分意见对于急速"转向俄罗斯"保持警惕。认为"经产省操之过急"（某大型企业干部语）、"俄罗斯有可能突然停止能源供应，过于依赖有风险"（执政党议员语）的不安情绪也很强烈。
日俄谈判依靠"美国总统换届的政治空白这一唯一时机"（谈判相关人士）推进至今，下届美国总统即将揭晓。国际关系研究者指出美国风险称："美国的怒气总有一天将达到极限。"
距离普京访日还剩一月有余。安倍政府如不能顺利促使俄方在领土问题上让步，日本国内恐爆发"经济合作后过河拆桥"（经济官厅干部）的反对意见，最终只会让谈判受挫，严峻局面仍将持续。