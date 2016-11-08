日担忧与俄唯有经济合作而领土被抛诸脑后

哈通社阿斯塔纳--据日本共同社报道，日本经济产业相世耕弘成5日结束为期3天的莫斯科访问，其间在日俄经济合作方案中选出了约30个优先项目。尽管在12月普京总统访日前经济领域的磋商取得进展，但依旧留有诸多课题。日本国家安全保障局局长谷内正太郎拟于8日起访俄，政治领域的动作也在加快，但也有人担心最终演变成唯有经济合作有进展而北方四岛领土问题被抛诸脑后。现实路线

"这是一次有意义的重要会谈。"世耕在3日与俄经济发展部长乌柳卡耶夫结束磋商后，对经济合作方案的汇总感到有把握，流露出满意神色。乌柳卡耶夫也表示出合作意愿称："希望做些有助于解决具体问题的工作。"围绕经济合作的磋商开始步入"现实路线"的轨道。



此前，俄方曾向日本提出68个合作项目，远东发展部还单方面宣布日本投资额将超过1万亿卢布（约合人民币1047亿元）引发争议。正因为此前有过对俄方"可从日本获取一切"的姿态表示不满声音，主导了本次磋商的经济产业省官员如今露出放心的表情。



舆论降温



日本希望通过大规模的经济合作来打开解决领土问题的局面，但俄罗斯的真实想法不得而知。俄能源部长诺瓦克在与世耕的磋商中强调："日本企业不仅是资源的消费者，也是一系列大型项目的投资者。"认为经济合作属商业行为，应当不关领土问题予以推进。



普京10月27日在俄罗斯南部城市索契召开的会议中曾经指出，与日本签订和平条约的谈判"不可能设定期限"。俄罗斯联邦委员会（议会上院）主席马特维延科也在本月1日访日时表示："俄罗斯不会交出主权。"对日本的期待予以牵制。



俄罗斯问题专家分析普京等俄高层的发言称："意思是日本尚未实现任何经济合作。估计其意图是为日本的舆论降降温。"



过河拆桥



普京最为关心的是以输电网连接远东萨哈林和北海道的能源桥构想。此次磋商中俄罗斯能源部也强烈要求实现这一构想。尽管日方以"不预设结论继续探讨"的表述勉强敲定，但俄罗斯方面提出了很高的要求。



日方部分意见对于急速"转向俄罗斯"保持警惕。认为"经产省操之过急"（某大型企业干部语）、"俄罗斯有可能突然停止能源供应，过于依赖有风险"（执政党议员语）的不安情绪也很强烈。



日俄谈判依靠"美国总统换届的政治空白这一唯一时机"（谈判相关人士）推进至今，下届美国总统即将揭晓。国际关系研究者指出美国风险称："美国的怒气总有一天将达到极限。"



距离普京访日还剩一月有余。安倍政府如不能顺利促使俄方在领土问题上让步，日本国内恐爆发"经济合作后过河拆桥"（经济官厅干部）的反对意见，最终只会让谈判受挫，严峻局面仍将持续。