纳扎尔巴耶夫会见日本企业界代表

哈通社阿斯塔纳 -- 据总统府新闻局消息，纳扎尔巴耶夫总统8日在东京会见日本企业界代表时指出，独立至今日本对哈萨克斯坦的投资总额达100亿美元。

纳扎尔巴耶夫说："哈方重视发展哈日关系，期待通过此访，进一步推动两国合作伙伴关系持续深入发展。"



纳扎尔巴耶夫指出，会见日本大型企业界代表是此次访日的重要计划之一。



据悉，目前共有50多家日本企业进驻我国。



纳扎尔巴耶夫表示，为吸引更多的外来投资，哈政府正在努力为投资商创造更好的投资环境。鉴于全球工业原料价格长期走低，哈政府正在采取措施为扭转过度依赖出口原料的经济发展模式作出努力。凭借这一努力，哈萨克斯坦在世界银行日前公布的2016年全球最佳经商国家排行榜（Doing Business Ranking）中位居第35位。



"哈萨克斯坦拥有丰富的石油和天然气能源，在石油、天然气工业、农业化工、有色冶金工业、汽车制造业、食品加工和电子商品领域发展潜力巨大。我们将为在这一领域的投资者提供免去企业所得税和土地税10年、免去财产税8年等政策。"纳扎尔巴耶夫说。



纳扎尔巴耶夫指出，哈萨克斯坦拥有13种宽松的税收制度，并对税收征管进行了优化工作。2015年，哈萨克斯坦为全球35个国家公民提供了免签证待遇，2017年，哈方准备将名额提升至56个国家，日本投资商可以方便的出入哈萨克斯坦国境。



纳扎尔巴耶夫表示，截至目前，哈萨克斯坦已建成10个经济特区和20个工业区。经济特区为投资商提供税收优惠政策和简化发放许可证等待遇，工业区则为投资商修建相应的基础设施，以满足投资商的职工生活和工作需要。哈方愿意为日本企业提供大展宏图的舞台，甚至有将经济特区和工业区交予日本企业管理的想法。哈方借鉴纽约、新加坡、迪拜等国际顶尖金融中心的丰富经验，在阿斯塔纳世博园区成立了阿斯塔纳国际金融中心。东京是全球重要的国际金融中心之一，因此哈方还希望借鉴东京的经验。"



纳扎尔巴耶夫说，哈日两国之间的约定将由企业界代表履行，因此今日的会见极为重要。哈方希望同日本进一步扩大贸易和商品周转。哈萨克斯坦积极参与丝绸之路项目，并为促进交通基础设施发展不懈努力，这将为解决哈日物流问题，揭开两国之间商务合作的新篇章起到重大作用。



【编译：昂哈尔 审校：木合塔尔•木拉提】