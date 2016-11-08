纳扎尔巴耶夫总统在日本国会发表演讲

哈通社东京 -- 纳扎尔巴耶夫总统8日在日本国会发表演讲，这是自1991年苏联时任总统戈尔巴乔夫之后的独联体国家元首首次在日本国会发表演讲。

纳扎尔巴耶夫表示，日本国会有着充分尊重公民权利的深厚基础，为日本民主建设的顺利发展做出了巨大贡献。全球民主指数排名，日本一直居世界前列，在经济方面，日本还是全球第三大经济体。



纳扎尔巴耶夫指出，日本的"持续改善"理念不仅为攻克管理和技术领域的难题提供了支撑，同时还被认为是人类文明的宝贵财富。



纳扎尔巴耶夫说，值得一提的是，大和民族的思维方式与哈萨克民族的世界观极为相似。哈萨克斯坦和日本曾深受核武伤害，两国人民共同的命运使得哈日关系向着更为紧密的方向发展。哈萨克斯坦为加强国际安全提出了许多倡议，建立无核化世界需要世界各国共同努力。



纳扎尔巴耶夫说："推动全球反核运动进程是我们的共同任务。哈萨克斯坦近期提出的《ATOM》（Abolish Testing is Our Mission,'禁止核试验是我们的使命'）项目主要目的就是推动全球长期的反核运动。我们希望日本朋友能够为该项目提供强有力支持。2015年12月7日，联合国大会在哈萨克斯坦的倡议下通过了建立无核化世界宣言。"



在演讲中，纳扎尔巴耶夫总统提及自己将于9日访问广岛，同时也呼吁世界各国领导人访问在战争中遭核爆的广岛和长崎。他表示，他将在广岛"呼吁废除核武器"。



纳扎尔巴耶夫同时提到哈萨克斯坦明年起将担任联合国安理会非常任理事国，称"2017年我国与日本的非常任理事国任期重合，将为两国合作开创更多可能性"。



总统还在演讲中表示，哈萨克斯坦拥有丰富的石油、天然气、铀等地下资源，而日本拥有很高的技术，两国经济可以相互补充，欢迎日本企业踊跃来哈投资。



【编译：昂哈尔 审校：金桥】