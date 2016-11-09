专家称特朗普当选美国总统将对哈萨克斯坦利好

哈通社阿斯塔纳 -- 美国东部时间2016年11月9日凌晨1:40，美国总统选举结果揭晓，共和党候选人唐纳德·特朗普赢得足够的选举人票(270票)，取得本届大选胜利。他将是美国史上第四十五任总统。

今年7月哈萨克斯坦祖国之光党公共政策研究所副所长弗拉基米尔•帖林诺夫曾接受哈通社记者专访，就美国大选两位总统候选人--希拉里•克林顿和唐纳德•特朗普在当选总统后，将对西方对中亚政策所造成的不同影响进行过简要的分析。



据其分析，这两位候选人无论谁入住白宫，在今后的四年中，都将在保障美国国家利益的基础上，实行各自的政策方针。



帖林诺夫表示，希拉里•克林顿将继续维持美国当前所拥有的国际统治态势和全球金融体系。



在这种情况下，美国很可能会在针对中亚的政策中，采取行动，尝试扰乱当前中亚的稳定局面，争取破坏俄罗斯与中国正在实施中的大欧亚计划。



而唐纳德•特朗普则认为，美国应该优先解决自身国内存在的问题。



因此，他更热衷于基于其现有的资本，来完成对美国国内情况的重塑。至于美国在国际上所承担的各类任务，他倾向于削减而非维持或增加。



值得一提的是，在美国共和党发表的政策报告中，中亚部分被单独列为一个独立单元。



据悉，唐纳德•特朗普在该报告中称："我们希望美国能够正确的看待前苏联国家，在同欧亚地区前苏联国家开展外交、商贸和政治合作时，采取公正合理的政策。总体而言，美国针对夹在中俄两国之间的这些国家所采取的政策，尤其是针对其民主制度的态度并不公正......通过与中亚国家开展经济合作，我们将能极大地改善这片广袤土地上人民的生活水平，并进而减少极端思想对当地的侵害。"



【编译：木合塔尔·木拉提】