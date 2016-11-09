独联体国家统一支付区的启动将耗时数月

哈通社阿斯塔纳 -- 《消息报》援引由俄罗斯央行控股的国家支付系统中心消息称，启动可无限使用"世界"卡的独联体国家统一支付区还将耗时数月。建立这一支付区域的首要步骤是向本币结算的过渡。

俄国家支付系统中心对《消息报》表示："支付基础设施统一的前提是各参与国支付系统科技与金融发展原则的一致性，参与方包括白俄罗斯的Belcard、亚美尼亚Armenian Card、哈萨克斯坦Tengry Card、吉尔吉斯斯坦Elcard等支付系统。



目前上述支付系统主要涉及双边合作，例如，俄罗斯公民可在白俄罗斯境内持卡自由支付及使用取款机提款，而白俄罗斯公民在俄罗斯和亚美尼亚境内也可享受同样的便捷。

据悉，这些国家目前还面临解决一些组织和法律细节，其中包括三个关键问题：自动取款机和POS终端网络的统一，在俄国家支付系统技术研发基地生产芯片卡和本币结算的过渡。



亚美尼亚与俄罗斯已签署了路线图协议，根据协议，"世界"卡和ArCa卡的技术集成和筹备使用情况将于2017年9月中旬前完成。



11月初，俄罗斯、亚美尼亚、吉尔吉斯斯坦、白俄罗斯和塔吉克斯坦国家支付系统工作会议在埃里温召开，会后各方通过决议，商定在欧亚联盟境内建立类似于欧盟的统一支付区域。



【编辑：木合塔尔·木拉提】