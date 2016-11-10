特朗普当选总统不会影响哈美关系

哈通社阿斯塔纳 -- 政治家多斯木•萨特帕耶夫9日在接受媒体采访时表示，美国总统选举后发生的全球金融市场震荡只是暂时的。

萨特帕耶夫表示，特朗普当选总统不会对哈美两国友好关系造成任何影响。



萨特帕耶夫说："美国总统选举结果对全球证券交易所行情造成了较大影响。选举之前，大部分投资商都认为，若特朗普能当选总统，股价会有所下降。这些都是政治事件引发的暂时动荡，不应该持续太久，因为油价不光只受政治事件影响，全球有许多因素都能影响油价。"



萨特帕耶夫说："独立至今，哈萨克斯坦与美国共和党与民主党均保持着良好关系。在对外政策方面，比起哈萨克斯坦，美国更重视与俄罗斯加强关系。在选举前的辩论上，特朗普和克林顿均视俄罗斯为美国外交政策的优先方向。因此，特朗普当选总统虽不会对我国造成直接影响，但极有可能造成间接影响，因为哈俄两国都是欧亚经济联盟成员国。值得一提的是，俄罗斯对特朗普当选表示支持，克里姆林宫希望美国尽快取消对俄罗斯的经济制裁，但这并不是一时半会便能解决的问题。"



【记者：阿尔曼•阿斯卡洛夫 编译：昂哈尔 审校：金桥】