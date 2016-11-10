日美车商担忧特朗普获胜或对墨西哥生产带来不利

哈通社阿斯塔纳 -- 据共同社消息，把墨西哥作为出口汽车生产基地的日美车商担忧特朗普赢得美国总统大选，或将给业务带来负面影响。

这是因为特朗普提出了以重新考虑与墨西哥等贸易协定为首的一系列强硬政策。一名日系车商高层认为"恐怕将被迫重新考虑生产体制"。

墨西哥毗邻世界第二大汽车市场美国，不仅人工费低廉、还可以发挥同美国、加拿大签署的北美自由贸易协定（NAFTA）等自贸协定（FTA）的优势，一直以来巩固了作为汽车生产基地和出口基地的地位。



日产汽车从2013年起，马自达和本田从2014年起分别在墨西哥的新工厂启动量产。



丰田汽车和美国福特汽车也计划在墨西哥建设新厂，分别力争在2019年和2018年投产。



重视确保美国国内就业的特朗普反对福特汽车的动向。



据美国媒体报道，特朗普称"如果我当选总统，将不会允许剥夺国内就业机会的愚蠢行为"。



特朗普有意就NAFTA重新展开谈判，一直主张对从墨西哥进口商品征收高关税。这些主张一旦成为现实，那么墨西哥生产的商品可能将丧失价格竞争优势。

福特汽车9日接受共同社采访时表示："我们同意认为国家团结至关重要的特朗普。将为经济增长和支持就业一同努力。"不过，一名日系车商高层称"特朗普就任美国总统是最大的经营风险"。



【编辑：小穆】