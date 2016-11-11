哈萨克斯坦和土耳其达成军用无线电通讯设备技术转让协议

哈通社阿斯塔纳 - 哈萨克斯坦KAE公司同土耳其ASELSAN公司达成技术转让协议，将在哈萨克斯坦生产军用高标准无线电专业通讯设备。

技术转让协议签署仪式于11月10日在首都阿斯塔纳举行。



哈萨克斯坦KAE公司总裁塔热克•兹彦与土耳其ASELSAN公司副总裁巴伊兹•雅乌兹在协议书上签字。



哈萨克斯坦外交部长、国家工程技术公司董事会主席叶尔兰•伊德里索夫出席协议签署仪式，并见证了协议的签署过程。



伊德里索夫外长表示，日益增长的信息安全需求，促成了此次哈萨克斯坦同土耳其企业之间的协议。







"在独立25周年之际，达成这样重要的协议令人欣喜。对于KAE公司而言，实现此类高技术装备的国产化，是其企业发展历史上的重要成就。这也将为我国工业各领域的不断发展，带来积极的影响。"伊德里索夫外长说。



在哈土双方达成的协议框架下，哈萨克斯坦将实现不同类型的全新无线电专业设备的国产化，生产范围将涵盖几乎所有类型的无线电通讯器材。



这些国产高技术设备，将为哈萨克斯坦国防力量和特殊机构的日常工作，提供有力的信息安全保障。



据悉，首批新型无线电通讯设备，将于2017年第一季度完成生产。







哈萨克斯坦KAE公司是我国武装力量相关国防设备的主要生产商之一，哈萨克斯坦国家工程技术公司拥有该公50%的股份。



【编译：木合塔尔·木拉提】