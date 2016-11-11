联合国：叙利亚阿勒颇或将面临人道主义灾难

哈通社阿斯塔纳 -- 据联合国新闻报道，联合国叙利亚问题特使德米斯图拉的特别顾问、叙利亚人道主义准入问题工作队负责人埃格兰（Jan Egeland）10日在日内瓦表示，若联合国人道主义物资援助计划无法得到冲突各方的批准，一旦冬季降临，叙利亚城市阿勒颇，尤其是其东部地区将出现灾难。

埃格兰表示，被围困在阿勒颇东部地区的人口数量超过25万人。由于联合国物资援助计划迟迟无法得到冲突各方的批准，向阿勒颇运送救援物资的努力始终无法成功。



目前，当地口粮已经基本耗尽，随着冬天的到来，被围困的居民将陷入绝望的境地。



联合国已向各交战方呈交了一项向阿勒颇东部运送援助物资和从那里撤离伤病人员的计划。埃格兰确信，这一计划将得到包括叙利亚政府、俄罗斯和反对派力量在内的各方的批准。



埃格兰同时透露，位于阿勒颇西部的联合国指挥部遭到了袭击，联合国工作人员不得不撤离。



当被问道特朗普当选美国总统对叙利亚危机的影响时，埃格兰呼吁美国和俄罗斯均全面和不间断地参与解决叙利亚问题的努力。他表示，没有这种支持，叙利亚人道主义工作将面临陷入停顿的风险。



【编辑：木合塔尔·木拉提】