美国确认阿斯塔纳世博会国家馆组织方

哈通社阿斯塔纳 -- 美国国务院10日在哈萨克斯坦驻华盛顿领事馆公布了阿斯塔纳世博会美国馆组织方招标结果。

美国国务院选择了APCO Worldwide咨询公司为阿斯塔纳世博会美国馆组织方。



活动期间，美国能源部长欧内斯特•莫尼兹、美国国务卿南亚及中亚事务助理尼莎∙比史瓦丽、美哈企业联盟负责人莎拉•弗里兹发表演讲，此外多位美国企业界人士、政府官员、社会团体和媒体代表也出席了活动。



比史瓦丽表示，阿斯塔纳世博会将为进一步深化美哈两国关系起到重大作用，美国公司将通过世博会向全球展示未来能源创新科技，因此美国将积极参展阿斯塔纳世博会。



莫尼兹表示，美国高度重视与哈在能源、核安全以及防止核扩散等领域的合作伙伴关系。



莫尼兹强调了阿斯塔纳世博会的创新发展方向和"未来能源"主题的重大意义并表示，希望在世博会美国馆展示美国崭新的科技试验产品。



APCO Worldwide公司董事长马尔杰里•克劳斯说："我们非常荣幸能被选为世博会美国馆组织方，这对我们来说是极大的荣誉，我们将积极组织世博会国家馆筹备工作。"



当日，经过商讨，美国国家馆主题被确认为"无限能量来源"（"The source of infinite energy"）。



美国政治事务副国务卿托马斯•香农10月24日率团访问哈萨克斯坦，并视察了世博会美国馆筹备工作。他指出，美国馆建设的非常美丽，美国将尽快完成参展2017阿斯塔纳世博会相关事宜。



阿斯塔纳世博会将于2017年6月10日至9月10日举行，预计将有100余国家和14个国际组织参展世博会。



世博会主题为"未来能源"，将展示能源效率和替代能源领域的新技术。



顺利举办阿斯塔纳世博会对哈萨克斯坦具有重要意义，这将是中亚，甚至独联体国家里有史以来首次举办此类盛大活动。



【编译：昂哈尔 审校：木合塔尔•木拉提】





