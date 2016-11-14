沙特有意投资哈萨克斯坦核能领域

哈通社阿斯塔纳 - 据哈萨克斯坦驻沙特大使巴赫特•巴特尔沙耶夫透露，沙特阿拉伯政府有意向哈萨克斯坦核能领域进行投资。

"目前还很难说具体的投资金额，但无论如何，这是一个很有分量的的提议。"在上周三于阿斯塔纳举行的一场新闻发布会上，巴特尔沙耶夫大使如是说。



大使称，2005年-2016年间，沙特在哈萨克斯坦经济各领域的投资总额达到了8900万美元。



"可以确定的是，一旦双发达成了在核能领域的投资协议，那么沙特的投资数额肯定会是此前所有投资总和的数倍。"他说。

巴特尔沙耶夫同时表示，沙特已经制定了一项雄心勃勃的新能源计划。根据该计划，沙特将在2040年前，投资兴建16个核电站。



根据沙特官方说法，第一座核电站将在2020年开工。由于国内缺少核工业，沙特非常渴望拥有核能。然而沙特需要多元化的能源结构，这意味着这些核能项目在长期上看一定会实现。



巴特尔沙耶夫大使认为，沙特与哈萨克斯坦一旦能够在核能领域实现合作，则将对哈萨克斯坦核燃料银行项目的发展、哈原子能工业公司各项地质勘探工作的推进、人才干部的培养以及建立联合科研机构和科研项目等，都将起到巨大的促进作用。



【编译：木合塔尔·木拉提】