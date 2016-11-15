新款拉达轿车实现国产化生产

哈通社阿斯塔纳 - 我国将实现新款拉达轿车的国产化生产。

据亚洲汽车制造厂（Азия авто）消息，目前该公司计划于今年12月开始，启动4款拉达新款轿车的生产线。



这4款轿车的车型分别是：Vesta四门轿车、Xray、Largus和Granta。



亚洲汽车制造厂新闻处通报称，相关准备工作将在11月内，同俄罗斯伏尔加汽车厂（АвтоВАЗ）专家一起进行，生产线完全根据Renault-Nissan-АвтоВАЗ联盟标准实施。



四款新车的首批车辆，将在今年12月内完成组装生产并上市。



据悉，位于奥斯卡曼市的亚洲汽车制造厂已具有生产越野型LADA 4×4、LADA Granta和LADA Kalina的能力。



值得一提的是，亚洲汽车制造厂是哈萨克斯坦国产汽车制造业的领头羊，当前国产车总量的54%出自这家企业。



正在逐渐走向正轨的哈萨克斯坦汽车工业，正在为国内经济的发展注入新动力。目前，国产汽车制造商已经拥有了近20多个车型的生产经验，涵盖轿车、越野车、载重卡车和公共汽车等多种车型。



【编译：木合塔尔·木拉提】