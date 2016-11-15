韩国有意加强同中亚国家的合作

哈通社首尔 -- 第10届"韩国-中亚"合作论坛15日在韩国首都首尔拉开序幕。中亚5国副外长和韩国外交部外交部第一次官林圣男（副外长）出席了会议。

林圣男说："由于朝鲜问题的干扰，韩国同中亚国家之间的联系一直不是很紧密。不过我们相信，朝鲜问题早晚都会得到解决，而韩国与中亚之间的关系，也将在这一障碍解除后取得巨大的发展。"



韩副外长指出，中亚是欧亚大陆之心，并正在成为国际政治舞台上重要的成员。



"明年我们将迎来韩国与中亚国家建交25周年。在这期间，我们与中亚国家的合作关系得到了有效的发展，我们之间的贸易成交额增长了160倍，从中亚国家前来韩国的游客数量不断增多，而韩国也成为了中亚国家中最大的投资国之一。" 林圣男说。



林圣男表示，近10年来， "韩国-中亚"合作论坛成为了推动韩国和中亚合作关系的火车头，并对韩国与中亚五国之间在经贸、人文等多个领域的合作关系，起到了巨大的推动作用。



林圣男讲话中指出，当前发展韩国与中亚合作关系主要有3个方向。



"第一，目前中亚国家正在努力实行工业现代化和多样化。考虑到这种元素，我认为韩国将会成为发展新丝绸之路的最佳合作伙伴。论坛秘书处将开展建立共同信息空间和水资源智能控制项目的相关工作，这将成为我们合作关系中主要有前途的项目之一。"他说。



林圣男表示，韩国中亚合作关系第二个主要方向为年轻人之间的人文领域交流。



"韩流在中亚国家非常受欢迎，年轻人对韩国文化的兴趣也在不断增加。上周，在韩国举行的中亚文化节取得了圆满成功。论坛秘书处计划明年举办包括政府、商业、科学、媒体和文化领域级别的各种大型文艺活动。"他说。



林圣男最后说："东方和西方发展历史离不开丝绸之路。我们希望通过新的信息技术开辟新的发展道路，建立包括新丝绸之路在内的网络。除此之外，目前我们正在创造专门网络平台。韩国与中亚可通过这个平台建立合作关系，这将进一步推进信息交流的发展。"



【记者：达米尔•拜马诺夫 编译：小穆 审校：木合塔尔•木拉提】