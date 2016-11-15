赵华胜：欧亚合作是全球重大进程之一

哈通社阿斯塔纳 -- 第二届阿斯塔纳俱乐部会议14日在首都阿斯塔纳举行。

中国上海市复旦大学国际问题研究院俄罗斯中亚研究中心主任赵华胜教授出席会议并表示，欧亚合作如今已成为全球重大进程之一。



赵华胜说："今日举行的会议意义深刻，在会议上提出的建议极为重要。我们非常清楚中亚五国与许多发达国家相邻，在世界上占有重要的战略地位。欧亚合作是本届会议主题之一，同时是全球重大进程之一。欧亚合作是各国人民共同的期盼。该问题成为阿斯塔纳俱乐部会议主题之一，足以证明其重要性。只要我们秉持互信互利、平等协商的精神，一定能使欧亚国家成为风雨同舟、患难与共的好邻居，优势互补、合作共赢的好伙伴。"



赵华胜说，阿斯塔纳俱乐部会议是讨论全球重大问题并提出意见和建议的平台，哈萨克斯坦可以在会议上提出自己关注的问题，来自其他国家的专家也可以在会议上发表意见，这对大家来说是非常有益的讨论平台。



据悉，纳扎尔巴耶夫总统14日出席阿斯塔纳俱乐部会议，并发表了讲话。



来自世界各国的50余专家、政治和公众人物、科学家以及哈萨克斯坦专家出席了会议，并在会议中提出了"欧亚大陆：世界玩家对区域问题的观点"、"欧亚资源：‘黄金时代'是否已经结束"、"欧亚人民：不稳定的基础亦或者是财富的源泉？"等一系列关于欧亚区域的重大问题。



阿斯塔纳俱乐部是由哈萨克斯坦首任总统基金会联合中国现代外交关系学院、德国外交关系委员会、俄罗斯外交事务委员会、卡内基国际基金会联合成立的国际性交流平台。



首届阿斯塔纳俱乐部会议于2015年11月15日举办，共有来自15个国家的47位专家学者参会，并就欧亚地缘经济的关键游戏者利益、经济威胁和机遇相关事宜进行商讨。



【记者：马尔兰•吉耶姆拜 编译 ：昂哈尔 审校：木合塔尔•木拉提】