德国执政党高层：默克尔明年将寻求连任

德国联邦议院外交委员会主席、执政党基民盟(CDU)籍的诺贝特·勒特根15日透露，第三个总理任期即将届满的默克尔"明年将会参与总理竞选"。这是该党高层围绕默克尔2017年是否竞选连任首次放出明确信号。

诺贝特·勒特根当天接受美国有线电视网(CNN)采访时被问及默克尔会否寻求连任，他直接回应道："她会竞选总理一职。"



"她绝对有决心、有意愿，并且已准备好为增强自由国际秩序作出贡献。"针对特朗普当选美国总统后的形势，诺贝特·勒特根强调，"但我们也不能将德国总理或是德国看做‘孤军奋战'。"



他进一步表示，上述目标只有在欧洲内部团结合作以及得到跨大西洋伙伴的支持的情况下才能做到，"我们是要重新塑造西方，而不是瓦解西方"。



德国基本法未规定总理连任届数限制，因而已连续执政超过10年的默克尔再度竞选连任不存在制度障碍。



然而，不同于以往赶在"换届年"到来前数月便宣布消息，已连任三届总理的默克尔至今尚未就是否寻求其第四个任期明确表态。



有分析认为，这是由于基民盟姊妹党基社盟自去年难民危机爆发以来一直与担任基民盟主席的默克尔存在较大分歧。不过，10月22日，基社盟方面终于松口，表态支持默克尔谋求连任。



根据德国11月权威民调结果，默克尔在德国选民中的支持率为52%，领先副总理加布里尔的37%。



德国《明星》杂志委托民调机构Forsa进行的一项最新民调则显示，德国公民中有59%支持默克尔2017年再度代表执政联盟参选总理。



德国联邦议院将于2017年秋季进行选举，之后由改选后的联邦议院选出下一任总理。若默克尔成功连任，则她任总理的任期总长将有望追平前总理科尔创下的16年记录。



【来源：中新网 编辑：昂哈尔】