热心帮助残疾人的中国哈萨克族“爱心妈妈”

哈通社阿斯塔纳 -- 中国新疆一名哈萨克“母亲”扎依热•阿赛因卡泽克孜日前参加新疆电视台《美梦》节目，并陈述了自己的感人故事，使在场的每一位观众都感动不已。

扎依热4岁的时候就失去了父母。7年前，因生活窘困，得到了社会各界好心人的帮助。这位年轻的“母亲”，学会了一手好本领，用她自己制作的手工艺品让日子慢慢好了起来，这时她第一件想到的事，便是努力帮助有困难的人。



2012年4月20日，扎依热通过建立"白雪公主哈萨克公益网站"形式，帮助全疆各地的贫困患病者和残疾人62名。这些年龄从3岁至50岁维、汉、回、塔塔尔、乌兹别克族等多民族的贫困残疾人士，在扎依热的奔波呼吁中，陆续得到了社会各界的关注，为他们的生活和健康带去了很大的帮助。



节目中，扎依热说道："我相信这世上还有许多心地善良的人，这个世界对所有人都是公平的。我们应该多加关爱别人，不应该放弃我们原本善良的本性。"



据扎依热介绍，得到他帮助的残疾人中，有许多看不见的、听不到的、缺手缺脚的可怜孩子。目前已经有20个孩子结婚成家，过上了独立生活，但仍有很多孩子没有机会上学。



节目期间，扎依热领养的孩子中，一部分孩子为观众表演了歌唱，还有一些孩子则为观众呈现了用嘴或脚来代偿丧失的双手所画出来的作品。



现场的观众对这位饱含着慈悲之心的伟大“母亲”以及她领养的这些贫困患病者及残疾人士的坚强行为表示敬佩，整个场面充满了爱意与感动，在座的企业界人士纷纷献出了自己的一份爱心，进行了捐款。



【记者：热依扎别克•努斯普别克 编译：昂哈尔】

