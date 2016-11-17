中国霍尔果斯口岸实施落地签 办理人数逾万

哈通社阿斯塔纳 -- 据天山网讯，中国霍尔果斯口岸于2016年2月18日起正式开通落地签证业务，成为哈中两国第一个实现落地签证的陆路口岸。

自落地签业务开通以来，经口岸入出境的第三国公民、商务考察人员可直接在霍尔果斯办理口岸落地签证手续。截至目前，口岸签证办已为一万余名往来口岸的游客和客商办理了落地签业务。



目前，在霍尔果斯口岸办理签证业务的人员主要有哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦、乌克兰、塔吉克斯坦、阿塞拜疆、瑞士、摩尔多瓦等国家公民。



中国霍尔果斯口岸所在的霍尔果斯市是一座年轻的国际旅游城市。落地签证业务开通后，简化了以往繁琐的办证流程，缩短了签证时间，方便中亚各国居民、客商、专家学者入境，助力当地旅游和商贸发展。



据统计，去年进出哈中霍尔果斯国际边境合作中心的游客为330万人次，增长114%。



霍尔果斯口岸正在成为丝绸之路经济带上的旅游热点城市。

据悉，自霍尔果斯口岸落地签证业务正式开始办理以来，该签证办创新送签服务渠道、科学合理安排警力、实行弹性工作时间，为往来边境的游客提供热情服务。

口岸签证办根据霍尔果斯口岸送签难的现状，依托哈中霍尔果斯国际边境合作中心这一条件，在合作中心义乌小商品城设签证发证处，进驻合作中心发放签证，即来即送，做到办证、发证同时兼顾，极大地方便游客。同时，适时延长签证受理时间、执行午间和下午延时加班加点的措施，即来即办，全力应对办证高峰，为外国旅客进入口岸提供高效、快捷、便利的服务。



此前，中亚游客为去中国要提前3个月发邀请函，并在当地中国大使馆办理签证，最快也要1个月才能办理完。而落地签证实施后，半天就能办理完。由于落地签证最长可申请1个月的停留期限，经霍尔果斯口岸入境的外国游客，不仅可以前往中国喀纳斯、吐鲁番、那拉提等地游玩，还可以前往其他地方旅游。



【来源：天山网 编辑：昂哈尔】