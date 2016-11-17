欧盟代表：哈萨克斯坦已成为国际舞台上不可忽视的成员

哈通社阿斯塔纳 - 据哈巴尔电视台报道，主题为《哈萨克斯坦--伟大草原之国》的展览-介绍会，日前在比利时首都布鲁塞尔举行。

哈萨克斯坦驻比利时大使阿勒玛兹•哈姆扎耶夫向与会的各界人士，就哈萨克斯坦独立25周年以来所取得的成就，以及正在开展的"光明大道"经济计划和国家建设"百步计划"进行了介绍。



接受记者采访时，哈姆扎耶夫大使表示，哈萨克斯坦在四分之一个世纪的发展历程中，取得了令人称叹的成就。人均国民生产总值增长20倍，从600美元上升至12000美元。



"截至目前，我国共吸引外来投资2300亿美元，在独联体国家当中首屈一指。"哈姆扎耶夫说。



与会的欧盟外交事务区域方案前协调员皮埃尔•波尔格勒特斯则认为，哈萨克斯坦已经成为了国际舞台上不可忽视的重要政治力量。



"哈萨克斯坦的国际地位，随着其当选联合国非常任理事国而变得更加重要。目前，哈萨克斯坦正在为维护国际和地区稳定，发挥着巨大的作用，其国内社会经济的平稳发展也为政治地位的提升创造了稳定的基础。"



波尔格勒特斯同时向哈萨克斯坦人民致以独立25周年的祝贺，并表示对2017年阿斯塔纳世博会充满期待。



【编译：木合塔尔·木拉提】