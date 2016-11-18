叶西莫夫：美国国家馆已准备好交付使用

哈通社阿斯塔纳 -- 据阿斯塔纳世博会官网消息，阿斯塔纳世博会运营公司执行主席叶西莫夫17日在阿斯塔纳会见了美国馆组织方APCO Worldwide公司执行副主席唐•邦克。

会谈中，双方就美国参展世博会相关事宜进行讨论。



叶西莫夫向邦克介绍了阿斯塔纳世博会筹备工作的最后阶段进展，并表示，世博会展区工程目前正在按照预期计划顺利进行。



叶西莫夫说："截止目前，2017阿斯塔纳世博会参展国当中，已有5个国家接手了各自的国家展厅，分别是法国、德国、土耳其、匈牙利和中国。除了国家馆之外，这些国家的代表团还接收了各自位于世博园公寓区的公寓。我们计划在近期内完成主题国家馆建设工程。美国国家馆现已准备好交付使用。"



邦克说："美国国务院选择了APCO Worldwide咨询公司为阿斯塔纳世博会美国馆组织方。我们将积极组织世博会美国馆各项筹备工作，其中包括国家馆设计、展出内容以及推广工作。"



截至目前，共有106个国家确认参展阿斯塔纳世博会，其中101个国家已确认世博会专员，90个国家签署了参展合同。



据悉，阿斯塔纳世博会将于2017年6月10日至9月10日举行。



【编译：昂哈尔 审校：木合塔尔•木拉提】