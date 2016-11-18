哈纳特•斯拉木：我想争夺世界拳王金腰带

哈通社阿斯塔纳 -- 我国WBA拉丁美洲、WBO洲际拳王哈纳特•斯拉木日前在接受国内媒体采访时表示，想与拥有金腰带的拳击手进行对决。

哈纳特表示，本次在阿拉木图举行的"拳击之夜"比赛获得了外国贵宾和媒体的好评，WBA、WBO和UBC代表对比赛的公正性和专业性进行了监督。

哈纳特说："为拥有世界拳王冠军头衔，我正在努力训练，提高自己的水平。我现在在WBA次中量级位居第五位，而在这个级别拥有世界拳王金腰带的拳手是拉拉、卡内罗和库托等。我们已经几次找拉拉就对决问题进行讨论，最终他还是没有接受挑战。不过，我不能停下来，因为时间不会等人。就算不是为了争夺世界冠军头衔，我也需要通过比赛提升我的排名。我的排名越高，那些世界拳王们就越没有理由拒绝与我对决。"

当记者问道比赛手套质量差导致比赛中受伤这一问题时，哈纳特表示："我想感谢为我的排名和伤势感到担忧的拳迷们。作为激烈的竞技性运动，在拳击比赛中受伤是难免的。拳台上没有时间考虑伤情，只想获得胜利，不想辜负拳迷们的希望。比赛中我想击倒对手，不过对手抗击打能力比较强，伤势也影响了攻击力，不过我还是坚持打满了12回合的比赛。我不想找借口，不过我以完全的优势赢得了比赛。"

哈纳特最后还表示，世博会期间举办拳击比赛事宜正在讨论当中。

"我能感受到祖国和人民的支持。在赢得阿拉木图的比赛后，文化和体育部部长在阿斯塔纳接待了我，并转达了纳扎尔巴耶夫总统的祝贺。部长提出2017阿斯塔纳世博会期间为我举办专场职业拳击比赛，相关谈判正在进行当中。"哈纳特说。

【编辑：小穆 审校：木合塔尔•木拉提】









