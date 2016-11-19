托卡耶夫会见以色列和日本驻哈大使

哈通社阿斯塔纳 - 参议院（议会上院）议长托卡耶夫18日同以色列驻哈大使米哈伊尔•布罗德斯基举行会谈。

会谈中，托卡耶夫表示，以色列总理本雅明•内塔尼亚胡计划于今年12月对哈进行的首次国事访问，对两国各领域关系的发展有着重要的意义。他坚信，届时两国政府首脑之间的高规格会晤，将使哈以两国合作关系迈上一个新的台阶，进一步拉近两国政府间关系。



布罗德斯基表示，以色列总理内塔尼亚胡计划在访问哈萨克斯坦期间，同哈方签署一系列双边合作协议。同时，以色列大使还就托卡耶夫此前在哈以两国媒体上发表的，关于以色列前总统西蒙•佩雷斯的纪念文章表示感谢。



当日，托卡耶夫还会见了日本驻哈大使川端一郎。



托卡耶夫表示，纳扎尔巴耶夫总统11月对日本国的正式访问进行得非常顺利，在东京举行的会谈对两国进一步加强合作关系起到了重大作用。



议会上下两院均对纳扎尔巴耶夫总统访日期间在日本国会发表的演讲给出了高度评价。



会谈中，双方就全球无核化和防止核武器扩散领域的两国合作前景深入交换了意见。



【记者：赛力克•卡拉詹 编译：昂哈尔 审校：木合塔尔•木拉提】

