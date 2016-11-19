中国前驻哈大使：哈萨克斯坦是“一带一路”的重要地区

哈通社阿斯塔纳 -- 据中国媒体报道，在日前由中国新闻社举办的“国是论坛”上，中国前驻哈萨克斯坦大使姚培生表示，中亚和中东欧地区是“一带一路”建设的重要地区，尤其是中亚国家在其中处于关键地段。

姚培生认为，中亚扼守新亚欧大陆桥经济走廊，位于中国-中亚-西亚经济走廊核心区域。



“丝路带建设的成功与否，国内首先看新疆，国外首先看中亚。"姚培生说。



而作为中亚地区首屈一指的经济强国，哈萨克斯坦的作用则更加重要。



姚培生表示，中亚面积400万平方公里，人口约6500万，与中国有3300多公里长的共同边界，目前属半开发或未开发地区。



姚培生分析称，中亚国家尤其是哈萨克斯坦，同中国和主要合作方向集中在三大领域：一是基础设施的重建与完善；二是资源能源的共同开发和利用，其中包括产能合作；三是非资源领域的合作，包括农业和高新技术领域内的实际合作。



目前，哈萨克斯坦同中国就开展产能合作达成高度共识，签署了价值140亿美元的合作文件，此外，在今年9月纳扎尔巴耶夫总统访华期间，两国还达成了总价值近200亿美元的51个项目的合作协议。



中国国家主席习近平提出的"一带一路"合作倡议，也与哈萨克斯坦的”光明大道“经济计划高度契合。



目前，哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦都加入了亚投行。随着“光明大道”和一带一路“的不断发展，中亚必将成为丝绸之路经济带上建设中的“示范区”。



姚培生，中国前驻吉尔吉斯斯坦、拉脱维亚、哈萨克斯坦、乌克兰等国大使。现中国亚非交流协会理事，中国国际问题研究基金会研究员，当代世界研究中心特邀研究员，中国公共外交协会会员，丝绸之路和平奖委员会委员。



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