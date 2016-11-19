“光明大道”与“一带一路”对接合作研究

哈通社阿斯塔纳 -- 哈萨克斯坦“光明大道”经济计划与中国“一带一路”计划之间，有着高度契合的目标和实施可行性，哈中两国政府正在协调合作，不断推进两者之间的对接。然而，“光明大道”与“一带一路”之间的对接势必会遇到各种各样的挑战，这可能对欧亚地区的经济和地缘政治产生巨大影响。

中国媒体《国际经济合作》杂志2016年第6期刊载在署名严双伍的研究文章，就两国这一主要计划的合作前景及可能面临的挑战，进行了分析。



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由于全球石油价格暴跌、俄罗斯的经济低迷以及卢布的后续崩溃严重影响了哈国国民经济。为振兴国民经济，2014年11月哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫在其年度国情咨文中提出了"光明大道---通往未来之路"的新经济计划，旨在强力推动经济增长，使收入来源多样化，并降低哈萨克斯坦对能源出口收入的依赖程度。"光明大道"的核心强调了对运输和物流基础设施项目的大规模投资，目的在于发展哈萨克斯坦的国内运输网络，并使其成为连接中国、欧洲与中东各大市场的一个主要运输和交通枢纽。鉴于"一带一路"与"光明大道"两者目标的高度契合，中哈两国已经同意协调合作这两个项目。然而，"一带一路"与"光明大道"之间的对接将遇到各种各样的挑战，这可能对欧亚地区的经济和地缘政治产生巨大影响。



一、"光明大道"新经济计划



哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫在2014年11月发表的国情咨文中宣布实行大规模的投资计划，以促进哈萨克斯坦的经济增长这一计划即所谓的"光明大道"。"光明大道"计划在三年之内将90亿美元分配到运输物流业建设、工业和能源基础设施建设、公共设施和水热供应网络改善、住房和社会基础设施建设、中小型企业扶持等方面。这90亿美元资金将来自国家基金，该基金的设立是为了积累能源收入，以缓解经济危机。该方案的核心强调了对运输和物流基础设施项目的大规模投资，目的是以首都阿斯塔纳为中心，建设辐射全国各区域中心的交通网络："阿斯塔纳-南"(阿斯塔纳-阿拉木图高速公路)、"阿斯塔纳-东"(阿斯塔纳-巴甫洛达尔-塞米伊-厄斯克门高速公路)和"阿斯塔纳-西"(阿斯塔纳-阿克纠宾-阿特劳-阿克套高速公路)。这些交通项目将为促进国内交通网络的发展提供新动力，进而推动一批小城镇和农村的经济及社会发展。预计这些项目将对相关行业产生"多重效应"，因为许多建筑企业以及中小型企业将会参与进来。正如哈萨克斯坦外交部部长叶尔兰•伊德里索夫所说："在当今全球金融危机的背景下，着重发展基础设施建设在成功国家是大势所趋。公路建设对经济的影响堪比美国前总统富兰克林•罗斯福在上个世纪30年代实行的‘新政'政策，该政策使得美国克服了经济大萧条。"

"光明大道"与"哈萨克斯坦-2050"战略和"加速产业创新发展国家计划"(SPAIID)的第二个五年计划相辅相成。"哈萨克斯坦-2050"战略提出了广泛的政治、经济和社会改革，其主要目标是使哈萨克斯坦到2050年成为排名世界前30位的发达国家之一。而"加速产业创新发展国家计划"侧重于哈萨克斯坦的全面产业化。就这两点目标而言，"光明大道"与"哈萨克斯坦2050-战略"和SPAIID相一致并可以通过发展工业和基础设施相互补充。虽然"光明大道"最初并不源于"哈萨克斯坦-2050战略"和SPAIID的构想，但是该计划将有助于哈萨克斯坦实现这一系列目标。



二、"一带一路"与"光明大道"的对接



"光明大道"的大规模投资不仅是为了发展国内运输网络，同样也是为了将哈萨克斯坦打造成全球交通走廊，以连接中国、欧洲和中东各市场。这种意图体现在哈"百步计划"(Kazakhstan's100ConcreteStepsInitiative)中该计划特别强调了哈萨克斯坦作为欧亚主要交通枢纽，将亚洲货物运输到欧洲，具有优越的地理位置。随着货运量的增加，哈萨克斯坦希望从货物过境中获得大量红利。目前哈萨克斯坦过境货运量为每年25万集装箱，主要经由江苏省连云港物流码头。然而，哈萨克斯坦决策者预计"光明大道"的实施将使沿中国、中亚、俄罗斯和欧洲线路运输的货运量翻一番，达到每年3300万吨。为此，哈萨克斯坦计划通过开发三个重点方向，以提高来自亚太地区中转到欧洲和中东境内的货物运输量。这三个方向包括："北线"(西欧-中国西部国际公路)、"中线"(中国-哈萨克斯坦-阿塞拜疆-格鲁吉亚-土耳其铁路)和"南线"(哈萨克斯坦-土库曼斯坦-伊朗铁路)。



西欧-中国西部国际公路始于圣彼得堡，在进入中国之前经过哈萨克斯坦。该线全长8445公里，在哈萨克斯坦一段的长度是2787公里。哈萨克斯坦计划在2016年完成哈段建设。该项目有望改善哈萨克斯坦经济，因为其涉及的五大区域拥有750万人口，约为全国总人口的一半。此外，该项目连接俄罗斯和中国，并包括"光明大道"计划建立的两个关键的物流终端，即"霍尔果斯-东大门"经济特区陆港和阿克套海港，因此对哈萨克斯坦经济发展具有重要的战略意义。中国-哈萨克斯坦-阿塞拜疆-格鲁吉亚-土耳其铁路则是一个宏伟的铁路项目，该项目将连接两个独立的铁路段。一个铁路段是中哈国际铁路，该段起于中国，经霍尔果斯口岸至阿克套海港。与之对接的是"巴库-第比利斯-卡尔斯"铁路(BTK)，该段连接了阿塞拜疆、格鲁吉亚和土耳其。哈萨克斯坦-土库曼斯坦-伊朗铁路线已于2014年12月3日开通，"哈-土-伊"国际铁路连接了中亚和中东。新的铁路线为哈萨克斯坦和土库曼斯坦提供了经由伊朗进入中东地区的通道，也为土库曼斯坦和伊朗提供了经由哈萨克斯坦进入中国和亚太地区的通道。



纳扎尔巴耶夫在2015年11月的国情咨文中指出，政府须完成位于中哈边境的"霍尔果斯-东大门"经济特区的建设。在"光明大道"计划框架内，陆港霍尔果斯与海港阿克套是哈萨克斯坦基础设施发展的基本点也是其最终能成为跨亚欧市场的一个重要交通枢纽的先决条件。霍尔果斯经-东大门济特区也是继连云港物流基地后哈萨克斯坦物流公司和江苏省的第二个合作项目。阿克套是哈萨克斯坦在里海的唯一港口，因此"中线"是一个重要的战略据点。哈萨克斯坦当局希望将阿克套打造成主要的区域交通枢纽之一，通过改造和扩建该港口，至2020年将货运容量增加到1900万吨。霍尔果斯既是中国与哈萨克斯坦之间的分界线，也是一些观察家所谓的"中西合璧"和"新丝路"的连接点。来自中国的集装箱被转移到哈萨克斯坦铁路车辆上(两国的铁路轨距不同)，并被进一步运输至俄罗斯和欧洲的市场。江苏省政府投资了6亿美元，用于发展霍尔果斯物流业和工业，由此可看出中国对霍尔果斯的高度重视。哈方也对霍尔果斯经济特区寄予厚望，希望通过它加速扩大中国商品经由新疆运至中亚、欧洲和中东地区的贸易往来。实际上，哈萨克斯坦在宣布"光明大道"计划之前，就已经采取重要举措以协调"一带一路"战略倡议，中国可以利用哈萨克斯坦现有的基础设施进一步建设丝绸之路经济带的具体路线。此外，哈萨克斯坦已经铺设了通向俄罗斯和中东(伊朗)的高速公路和铁路正如一些哈萨克斯坦专家指出，西欧-中国西部国际公路以及中哈土库曼斯坦-伊朗-波斯湾的铁路各段将成为"一带一路"的有机组成部分。



中国和哈萨克斯坦国家领导人也多次指出，"光明大道"与"一带一路"有众多契合点。纳扎尔巴耶夫明确地将"光明大道"新经济政策与中国的"一带一路"战略联系起来，并称这两个项目的对接方式"非常有趣"。2015年5月，习近平和纳扎尔巴耶夫表示愿一道协调实施发展战略，追求共同繁荣。在同纳扎尔巴耶夫会谈时，习近平强调了中哈两国在共建丝绸之路经济带方面已经取得早期收获，中国也十分愿意将"一带一路"与"光明大道"相对接。习近平强调："我们愿意在平等互利基础上推进丝绸之路经济带建设同哈方‘光明大道'新经济政策的对接，实现共同发展繁荣。"纳扎尔巴耶夫于2015年8月31日至9月3日对中国进行了国事访问。在与习近平主席和中国企业界的会谈中他探讨了联合投资项目的落实情况，以及中国公司在光明大道项目框架内参与的基建项目。此外，会谈还涉及吸引中国投资以修建从阿拉木图(哈萨克斯坦南部)至厄斯克门(哈萨克斯坦东部)、从厄斯克门至中国边境的公路。2015年8月31日两国领导人签署了《中哈关于全面战略伙伴关系新阶段的联合宣言》，这标志着"光明大道"和"一带一路"项目正式开始合作。通过签署联合声明，双方还表明愿意共同支持产能和投资领域的大型合作项目。



由此可见，"一带一路"和"光明大道"的合作并不局限于基础设施项目。合作的主要领域还包括工业和制造业，对钢铁、水泥、平板玻璃和食品等行业的新投资项目将促进哈萨克斯坦工业和制造业的发展。在习近平和纳扎尔巴耶夫签署联合声明之前，中国国务院总理李克强在2014年12月正式访问阿斯塔纳期间也曾提出要支持哈萨克斯坦的基础设施建设。李克强在中哈企业家委员会第二次会议上说："中方愿参与哈萨克斯坦政府新近提出的&lsquo；光明大道&rsquo；计划。这一新经济计划的重点是发展基础设施，需要钢铁、水泥、平板玻璃、电厂等，中国在这些方面有很强的装备制造能力中方愿支持哈方，实现互利共赢。"因此，在上海合作组织成员国政府首脑理事会第十三次会议期间，中国与哈萨克斯坦就开展产能合作达成共识。哈萨克斯坦总理马西莫夫说："哈萨克斯坦十分乐意接受中国提出产能转移的倡议，因为这将带动数十家企业和数百亿元的投资。我们认为，这样的合作十分有利于改善全球经济放缓的趋势。"该项产能合作包括了玻璃、钢筋、水泥和农产品加工的生产转移。一些领先的钢铁生产商已经开始在境外投资新设施，以迎接随"一带一路"和"光明大道"的对接工作而带来的机会。例如，安徽马钢工程公司在哈萨克斯坦南部地区克孜勒奥尔达进行了设施投资。作为中国政府"走出去"政策的一部分"产业转移"鼓励中国企业到海外去寻找新的市场和投资机会，因为由此可见，"一带一路"和"光明大道"的合作并不局限于基础设施项目。合作的主要领域还包括工业和制造业，对钢铁、水泥、平板玻璃和食品等行业的新投资项目将促进哈萨克斯坦工业和制造业的发展。在习近平和纳扎尔巴耶夫签署联合声明之前，中国国务院总理李克强在2014年12月正式访问阿斯塔纳期间也曾提出要支持哈萨克斯坦的基础设施建设。李克强在中哈企业家委员会第二次会议上说："中方愿参与哈萨克斯坦政府新近提出的‘光明大道'计划。这一新经济计划的重点是发展基础设施，需要钢铁、水泥、平板玻璃、电厂等，中国在这些方面有很强的装备制造能力中方愿支持哈方，实现互利共赢。"因此，在上海合作组织成员国政府首脑理事会第十三次会议期间，中国与哈萨克斯坦就开展产能合作达成共识。哈萨克斯坦总理马西莫夫说："哈萨克斯坦十分乐意接受中国提出产能转移的倡议，因为这将带动数十家企业和数百亿元的投资。我们认为，这样的合作十分有利于改善全球经济放缓的趋势。"该项产能合作包括了玻璃、钢筋、水泥和农产品加工的生产转移。一些领先的钢铁生产商已经开始在境外投资新设施，以迎接随"一带一路"和"光明大道"的对接工作而带来的机会。例如，安徽马钢工程公司在哈萨克斯坦南部地区克孜勒奥尔达进行了设施投资。作为中国政府"走出去"政策的一部分"产业转移"鼓励中国企业到海外去寻找新的市场和投资机会，因为中国的一些行业(如建筑、铁路、冶金、机械制造等)正面临产能过剩的危机而国内市场无法消化所增加的产能。



实际上，有一些专业人士认为，制定"一带一路"计划的初衷是为了解决中国的产能过剩问题，以提高中国的资源利用效率。由于对接"一带一路"与"光明大道"的基础设施建设需要大量的中国设备和材料，刺激了对工业机械和其他金属制品的需求中国(尤其是中国的基础设施建设公司)将受益良多。中国厂商很有可能在哈萨克斯坦开设新工厂、投资新设备用以建设"光明大道"的基础设施(如上文提及的在克孜勒奥尔达地区投资的工厂)，免去了将水泥一类的低价值材料从中国长途运到哈萨克斯坦的必要因此可以大大降低运输成本。由于霍尔果斯-阿克套窄轨铁路可能由中国铁道建筑总公司建造因而中国中铁集团也是"一带一路"和"光明大道"对接工作的潜在受益者。中国中铁集团董事长李长进说："中铁希望借助‘一带一路'拓宽海外巿场，计划至2020年将海外营收占比从2014年的5%提升至10%以上。"哈萨克斯坦政府清楚地认识到油价暴跌和货币危机可能导致国家基金(用于资助"光明大道"的基金)的枯竭。哈萨克斯坦为了稳定本国货币坚戈，已经花费了300亿美元，而坚戈在2015年8月至11月间贬值40%。有鉴于此，若哈萨克斯坦想要顺利实行"光明大道"新经济计划，需要吸引大量投资。而"一带一路"和"光明大道"的对接将吸引中国投资，这对哈萨克斯坦十分有利。



三、对接"一带一路"与"光明大道"的潜在挑战



目前在"光明大道"与"百步计划"的框架内，哈萨克斯坦正在提高霍尔果斯陆港与阿克套海港的载货量，以加强其作为欧亚主要交通枢纽的地位。纳扎尔巴耶夫在2015年5月政府全体会议上强调了建设中哈国际铁路的重要性并呼吁两国共建由中国霍尔果斯横跨哈萨克斯坦至阿克套海港的铁路线路。哈方认为中哈国际铁路项目对升级哈萨克斯坦国的交通基础设施以及连接其他国家十分重要，该线若能建成，则货运过境时的宽窄轨转换问题将不复存在。穿越里海后，霍尔果斯-阿克套轨道可以进一步扩至巴库-第比利斯-卡尔斯(BTK)铁路，连接土耳其、格鲁吉亚和阿塞拜疆并形成所谓的跨里海国际运输线路(中国-哈萨克斯坦-阿塞拜疆-格鲁吉亚-土耳其-欧洲)或土耳其官员所称的"钢铁丝绸之路"。"钢铁丝绸之路"连同马尔马雷海底隧道，能填补亚欧铁路网中"缺失的一环"，使来自中国的高价值商品一路通畅运送至伦敦。当跨里海国际运输线路开始运作时，中欧贸易将发生极大改变，俄罗斯的西伯利亚大铁路(TSR)也将面临挑战。一旦BTK铁路连接至阿克套海港，中国的货运列车到达欧洲所需的时间将少于两周。若经西伯利亚大铁路，一列货运火车从中国出发到达欧洲大约需要15至20天。与之相比，"钢铁丝绸之路"或跨里海国际运输线路将更加快捷，因此是最佳选择。



2015年11月，中国、哈萨克斯坦、格鲁吉亚、阿塞拜疆和土耳其的各大物流公司签署了联合各企业的协议一致同意将中国商品绕开俄罗斯送往欧洲。这一共识使跨里海国际运输线路的发展迈出了一大步。过境运输领域的一位俄罗斯专家安德烈•卡尔波夫(AndreyKarpov)认为，哈萨克斯坦希望中国商品能横穿整个国家运至欧洲。"哈萨克斯坦要是能够充分利用阿克套港，吸引尽可能多的中国货物，将因此受益。如果中国支持这个项目，中国的货运列车就会绕过俄罗斯，对西伯利亚大铁路造成不利影响。""与哈萨克斯坦不同，俄罗斯还没有形成清晰的开发过境运输潜力的国家战略。俄罗斯错过了开发本国过境运输潜力的机会，如果我们十年前能够及时采取必要措施将石油获得的巨大收益投入贝阿铁路(BAM)和跨西伯利亚大铁路干线，更加系统地处理这一问题，那么现在俄罗斯就能向中国提供现成的基础设施了。"而现在中国拿到了选择大陆运输干线的主动权。正如卡尔波夫所指出的，北京经哈萨克斯坦发货是最有利的，而且本身也减少了对俄罗斯的依赖。



综上所述，"一带一路"与"光明大道"的对接可能对欧亚地区产生巨大的经济及地缘政治影响。西伯利亚大铁路在欧亚铁路业已主导了一个世纪之久，但俄罗斯可能失去其垄断地位。而俄罗斯是否会对哈萨克斯坦参与钢铁丝绸之路施压，仍值得研究。"一带一路"与"光明大道"的基础设施建框架为许多中国企业提供了潜在利益。然而，随着越来越多的中国企业参与进来，他们将不得不在激烈竞争中运作，处理法律规范与监管以及文化差异等诸多方面的问题以求得企业的生存与发展。中国公司有可能成为一个基础设施项目的唯一运营商，这意味着建设项目将雇用中国工人、购买中国商品有可能损害哈萨克斯坦当地的劳动力和基础设施公司的利益，有可能引起当地居民和企业的不满。生态安全则是另一个重要的问题。人们普遍认为，工业与交通的大量污染排放导致了严重的环境问题。哈萨克斯坦基础设施建设所需的钢铁和水泥生产都是环境污染源，生态风险也随之而来。哈萨克斯坦有关专家担心中国可能会把高污染的工厂转移至哈萨克斯坦，加剧当地的环境污染问题。中国企业在哈萨克斯坦新建的工厂应立足于技术创新，确保由中国转移过来的生产设施符合最高的环保标准，保护当地的生态环境和生态平衡。



四、结论



"光明大道"是哈萨克斯坦升级国内交通基础设施的一项计划，力图将哈萨克斯坦打造成欧亚大陆交通运输网络的一块重地。纳扎尔巴耶夫特别提出建设"集铁路、公路和海上为一体的多模式高速欧亚走廊"的理念。这条欧亚跨国走廊包含四个重点线路：一是现有的贯穿哈萨克斯坦、俄罗斯和欧洲的铁路线路；二是西欧-中国西部国际公路三是中哈国际铁路跨里海后连接"巴库-第比利斯-卡尔斯"铁路的线路；四是哈萨克斯坦-土库曼斯坦-伊朗铁路线路。中哈两国领导人不断地强调"一带一路"与"光明大道"的互补性。哈萨克斯坦希望借助高度发达的交通网络，获得更多的过境收入，进而改善国内经济。高质量的公路和铁路能在短时间内运送更多的货物，过境哈萨克斯坦的货物运输将吸引更多的外国投资者，尤其是在西部(阿克套海港)和东部(霍尔果斯口岸)的建设完成后。"一带一路"倡议与"光明大道"计划有着共同的利益目标，都希望通过交通走廊将欧亚两地紧密联系起来。中哈两国应该为协调两个项目成立专门的联合委员会，该委员会由中哈两国的专家和企业代表组成，以更好地落实基础设施项目建设。"光明大道"的基建项目已准备好融入"一带一路"倡议的总规划中。当更多的中国企业进入哈萨克斯坦，投资基础设施和工业项目后，中国企业将成为哈萨克斯坦经济发展的驱动力。



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【编辑：木合塔尔·木拉提】