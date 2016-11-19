联合国气候大会宣言 表明遏制气候变化决心

哈通社阿斯塔纳 -- 据外媒消息，联合国气候公约的197个缔约方周四在摩洛哥古城马拉喀什举行的常年联合国气候会议上发表"马拉喀什行动宣言"，呼吁以"最高的政治承诺"，遏制气候变化。

缔约方与欧盟促请各方增加拨款，资助抑制全球气候变暖以及应对气候变化的计划。



大会也发出警告："我们的气候正以惊人和前所未有的速度变暖，我们须负起紧急应对的责任。"



会议召开之前，联合国秘书长潘基文已经不断呼吁各国，尽快把巴黎协定转化为具体的政策和行动。



去年12月达成的《巴黎协定》至今已获111个缔约方的核准，此协定的长远目标是通过减少温室气体的排放，确保全球平均气温高于工业化前水平的幅度控制在2摄氏度以内。



包括美国在内的缔约国承诺将转向使用再生能源，以减少排放温室气体。不过即将在明年1月20日宣誓就职的美国候任总统特朗普已扬言要想方设法让美国退出《巴黎协定》，并取消美国支付给联合国气候变化项目的款项，外界因此担心历经多年协商好不容易达成的《巴黎协定》以及全球抗气候变化的努力将因此失去动力。



科学家已指出，按照现有的减排承诺，全球平均气温将上升3摄氏度或更多。专家认为气温上升超过2摄氏度将带来海平面升高、干旱、暴雨加剧、疾病传播、争夺稀有资源等灾难性后果。



美国政府科学家周四警告，今年首10个月是现代时期最热的，2016年料将超越2015年，成为有记录以来最热的一年。出席联合国气候大会的马尔代夫环境部长托里克说："在我们的决心当前受到质疑之际，马拉喀什行动宣言重申了全球致力于应对气候变化的承诺。"



气候谈判专家穆罕默德说，每个国家都有责任保护气候环境，而这份由多国首脑发出的宣言"强调了世界领袖决心不让特朗普的当选，破坏我们为保护地球未来所做的重要工作。"



多国首脑与部长相继在联合国气候大会上发言，重申落实《巴黎协定》的承诺。巴西、南非、印度、中国所代表的"基础四国"周四表示，将持续推动并加强减排行动，并强调"发达国家不可收回承诺或是试图对巴黎达成的协议进行重新谈判"。



【编辑：昂哈尔】