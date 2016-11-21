哈萨克文化中心在土耳其首都安卡拉设立

哈通社阿斯塔纳 - 据《主权哈萨克斯坦》报消息，哈萨克斯坦哈萨克文学和文化中心，日前在土耳其首都安卡拉国立图书馆正式设立。

报道称，这一中心的开设，将使哈萨克斯坦和土耳其两国之间的人文交流迈上一个新的台阶。



土耳其国立图书馆馆长祖利非•托曼、哈萨克斯坦国立图书馆馆长詹纳特•赛杜曼诺夫、哈萨克斯坦国立学术图书馆稀有书籍及手迹管理科负责人阿莉娅•阔扎别科娃等多位哈萨克斯坦和土耳其学者、哈萨克斯坦在土留学生等，出席了中心的设立仪式。



据悉，哈萨克文化中心内收录有纳扎尔巴耶夫总统著作，以及一大批哈萨克斯坦著名学者、作家的作品。



参加中心设立仪式的代表们表示，借助中心丰富的藏书，土耳其人民可以更加深刻的了解哈萨克民族深邃而丰富的历史、文化及民俗。



土耳其国立图书馆馆长祖利非•托曼强调，由哈萨克斯坦专程运来土耳其的书籍，对于土耳其学者研究哈萨克斯坦的过去、今天及未来都有着重要的借鉴意义。



值得一提的是，在土耳其设立的哈萨克文化中心，由哈萨克斯坦国立学术图书馆组织开设，并得到了哈萨克斯坦文化和体育部、哈萨克斯坦驻土耳其大使馆的大力支持。



【编译：木合塔尔·木拉提】