乌克兰指俄特工伪装吉总统与波罗申科通电话

哈通社阿斯塔纳 -- 11月初，乌克兰政府曾闹出外交乌龙事件。一不明身份者曾冒充吉尔吉斯总统阿勒玛兹别克·阿坦巴耶夫，同乌克兰总统波罗申科通电话。乌政府经过调查后认为，冒充者很可能是俄罗斯特工。

根据此前报道，乌克兰总统官网11月初发表新闻称，该国总统波罗申科与吉尔吉斯总统阿坦巴耶夫进行了电话会谈。



报道称，两国总统在通话中，就吉尔吉斯和乌克兰两国政府间合作问题，及共同关心的国际和地区问题深入交换了意见。



乌总统官网的报道还声称，两国总统高度关注因俄罗斯限制，而导致乌克兰粮食无法及时出口吉尔吉斯的情况，并对此进行了细致的讨论。



但这一消息很快遭到了吉尔吉斯方面的否认，吉尔吉斯政府认为可能是有人冒用阿坦巴耶夫名号，对乌克兰政府进行了欺骗行为，并要求乌克兰方面删除报道。



在经过了2周左右的调查后，乌克兰总统发言人波罗申科的发言人斯维亚托斯拉夫·采戈尔科声称，冒牌者可以确定是俄罗斯特工。



采戈尔科认为，冒牌者在拖了多日之后，与互联网上公布通话录音的行为，从侧面证明了其“俄罗斯特工”的身份。



“因为他们在等待克里姆林宫和联邦安全局批准。”他说。



采戈尔科还一口咬定，俄罗斯特工能够假冒吉尔吉斯斯坦总统，肯定得到了吉尔吉斯斯坦外交部官员的帮助。



对于这一指控，俄罗斯和吉尔吉斯方面尚未作出回应。



值得一提的是，由于这一起恶作剧的影响，波罗申科同美国候任总统唐纳德·特朗普通电话的相关报道，也遭到了乌克兰媒体的质疑，迫使乌总统府发表了声明，强调报道的真实性。



【编译：木合塔尔·木拉提】